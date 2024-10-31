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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Аль-Вахда
Аль-Шабаб - Аль-Вахда: обзор матча 31 октября 2024
Аль-Шабаб
31.10.2024, четверг, 17:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Вахда
35'
C. Guanca
52'
А. Хамдалла
61'
М. Фахз Аль-Джувейр
90+2'
Ж. Бакуна (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Аль-Вахда
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ж. Бакуна
80'
Замена
А. Макки
️️️️
Ю. Амин
Желтая карточка
М. Омар Канаба
78'
75'
Пенальти не реализован!
Ю. Амин
65'
Замена
А. Нур
️️️️
К. Гудвин
ГОЛ! 3:0!
М. Фахз Аль-Джувейр
61'
ГОЛ! 2:0!
А. Хамдалла
Пас отдал
C. Guanca
52'
Замена
М. Аль-Тани
️️️️
Х. Аль-Сабияни
46'
Замена
М. Омар Канаба
️️️️
А. Камара
46'
Желтая карточка
Х. Аль-Сабияни
38'
ГОЛ! 1:0!
C. Guanca
Пас отдал
М. Фахз Аль-Джувейр
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Cristian Guanca
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
(К)
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аль-Вахда
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
17
Abdullah Al-Hafith
(К)
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
8
Юссеф Амин
ЛВ
4
Александру Крету
ЦП
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
46
Emad Qaysi
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Аль-Вахда
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
4-3-1-2
33
аль-Майюф
16
Аль-Сабияни
29
Худт
30
Ренан
4
Аль-Шарари
11
7
Бонавентура
10
Аль-Джувейр
18
Аль-Сади
9
Хамдалла
70
Камара
3-3-3-1
21
17
13
Аль-Алаели
14
4
Крету
35
7
Бакуна
11
Гудвин
18
Бгуир
8
Амин
9
Игало
70
Камара
12
Канаба
12
Канаба
70
Камара
16
Аль-Сабияни
17
Аль-Тани
17
Аль-Тани
16
Аль-Сабияни
8
Амин
5
Макки
5
Макки
8
Амин
11
Гудвин
24
Нур
24
Нур
11
Гудвин
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Вахда
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
46
Emad Qaysi
ЦП
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
46
Emad Qaysi
ЦП
19
Majed Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Вахда
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
9
Офсайды
5
2
Количество передач
619
402
Сейвы
5
3
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Информация о матче
Главный судья:
Majed Mohammed Al-Shamrani, Saudi Arabia
Стадион:
Кинг Фахд
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