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Прогноз на точный счёт матча «Аль-Иттифак» – «Аль-Вахда»: Высшая лига, 26 мая 2025

25 мая 2025 10:50
Аль-Иттифак - Аль-Вахда
26 мая 2025, понедельник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Иттифак»
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26 мая на стадионе EGO Stadium состоится матч заключительного тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттифак» примет «Аль-Вахду». Обе команды уже не решают турнирных задач, но сохраняют мотивацию на положительное завершение сезона. Гости сражаются за выживание, а хозяева хотят закрепиться в топ-7. Обе команды активно играют в атаке, но не безошибочны в обороне, что создаeт почву для результативного футбола.

«Аль-Иттифак»

Команда набрала 47 очков и занимает седьмую строчку в таблице. В последних 5 матчах набрано 8 очков и одержана уверенная победа над «Аль-Ахли» (3:1). В нападении «Аль-Иттифак» стабилен: 7 голов за 5 туров, в среднем – 1.40 за игру. Лидером остаeтся Джорджиньо Вейналдум, на счету которого 14 мячей в сезоне.Защита команды выглядит более сдержанно, но не без слабостей: 6 пропущенных мячей за 5 игр (1.20 в среднем). Особенно уверенно «Аль-Иттифак» выступает дома, где не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Аль-Вахда»

Клуб занимает 15-е место и с 33 очками всe ещe рискует покинуть элиту. Однако команда набрала форму в концовке сезона: всего одно поражение в трeх последних турах и ничья с «Аль-Хилалем» (1:1) в прошлом матче.Команда отличается результативной игрой – 7 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.40. Лучший бомбардир – Abdulaziz Noor (7 мячей). Защита уязвима: 8 пропущенных за 5 игр (1.60 в среднем). При этом «Аль-Вахда» забивает в 10 матчах подряд и не уступает в 5 из 7 последних выездов.

Факты о командах:

«Аль-Иттифак»

  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Аль-Вахда»

  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за матч, пропускает 1.60
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых игр

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
5
Забитых мячей
4
1.67
В среднем за матч
1.33
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Вахда
2 : 2
25.01.2025
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Аль-Иттифак
0 : 0
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2 : 3
28.10.2023
Аль-Иттифак

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Аль-Вахда»

Обе команды в хорошей атакующей форме и демонстрируют эффективную реализацию моментов. У «Аль-Иттифака» сильнее индивидуальные исполнители и фактор домашнего поля, но и «Аль-Вахда» способна огрызнуться – особенно учитывая, что забивает регулярно и борется за сохранение прописки.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Иттифак».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Аль-Иттифак» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Аль-Иттифак» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Иттифак»
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Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Вахда Аль-Иттифак
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