26 мая на стадионе EGO Stadium состоится матч заключительного тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттифак» примет «Аль-Вахду». Обе команды уже не решают турнирных задач, но сохраняют мотивацию на положительное завершение сезона. Гости сражаются за выживание, а хозяева хотят закрепиться в топ-7. Обе команды активно играют в атаке, но не безошибочны в обороне, что создаeт почву для результативного футбола.

«Аль-Иттифак»

Команда набрала 47 очков и занимает седьмую строчку в таблице. В последних 5 матчах набрано 8 очков и одержана уверенная победа над «Аль-Ахли» (3:1). В нападении «Аль-Иттифак» стабилен: 7 голов за 5 туров, в среднем – 1.40 за игру. Лидером остаeтся Джорджиньо Вейналдум, на счету которого 14 мячей в сезоне.Защита команды выглядит более сдержанно, но не без слабостей: 6 пропущенных мячей за 5 игр (1.20 в среднем). Особенно уверенно «Аль-Иттифак» выступает дома, где не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Аль-Вахда»

Клуб занимает 15-е место и с 33 очками всe ещe рискует покинуть элиту. Однако команда набрала форму в концовке сезона: всего одно поражение в трeх последних турах и ничья с «Аль-Хилалем» (1:1) в прошлом матче.Команда отличается результативной игрой – 7 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.40. Лучший бомбардир – Abdulaziz Noor (7 мячей). Защита уязвима: 8 пропущенных за 5 игр (1.60 в среднем). При этом «Аль-Вахда» забивает в 10 матчах подряд и не уступает в 5 из 7 последних выездов.

Факты о командах:

«Аль-Иттифак»

Забивает в среднем 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Аль-Вахда»

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за матч, пропускает 1.60

Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых игр

Личные встречи 33% (1) 67% (2) 0% (0) 5 Забитых мячей 4 1.67 В среднем за матч 1.33 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур Аль-Вахда 2 : 2 Аль-Иттифак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур Аль-Иттифак 0 : 0 Аль-Вахда Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур Аль-Вахда 2 : 3 Аль-Иттифак

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Аль-Вахда»

Обе команды в хорошей атакующей форме и демонстрируют эффективную реализацию моментов. У «Аль-Иттифака» сильнее индивидуальные исполнители и фактор домашнего поля, но и «Аль-Вахда» способна огрызнуться – особенно учитывая, что забивает регулярно и борется за сохранение прописки.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Иттифак».

Рекомендованные ставки: