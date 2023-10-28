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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Аль-Иттифак
Аль-Вахда - Аль-Иттифак: обзор матча 28 октября 2023
Аль-Вахда
28.10.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Аль-Иттифак
37'
К. Гудвин
51'
К. Гудвин
18'
Д. Вейналдум
81'
Д. Вейналдум
90+8'
Д. Грей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Аль-Иттифак
90'
+11
Желтая карточка
Д. Хендри
90'
+8
ГОЛ! 2:3!
Д. Грей
Пас отдал
Х. Аль-Гамди
Желтая карточка
А. Аль-Бухари
90'
+4
Желтая карточка
В. ван Крой
90'
+1
Замена
Я. Наджи
️️️️
А. Макки
89'
Замена
А. Аль-Бухари
️️️️
H. Ahmed Al Issa
89'
Замена
В. Бакшвин
️️️️
К. Гудвин
88'
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. Вейналдум
Замена
В. ван Крой
️️️️
А. Нур
75'
63'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
М. Аль-Кувайкиби
58'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Желтая карточка
H. Ahmed Al Issa
54'
ГОЛ! 2:1!
К. Гудвин
Пас отдал
А. Нур
51'
ГОЛ! 1:1!
К. Гудвин
Пас отдал
А. Нур
37'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вейналдум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
1
Мунир Моанд
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
5
Али Макки
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
(К)
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
87
Анселмо
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
38
Наиф Кирейри
ПЗ
11
Султан Акуз
ЛВ
4
Валид Бакшвин
ОП
35
Yousef Alharbi
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
32
Вито ван Крой
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Аль-Иттифак
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
4-1-3-1-1
1
Моанд
27
Хавсави
17
6
Дуарте
5
Макки
87
Анселмо
28
76
Файр
24
Нур
11
Гудвин
9
Игало
4-3-2-1
48
Виктор
29
Абдулрахман
32
Тиссеран
13
Хендри
27
Аль-Шаммрани
11
Азази
14
Хендерсон
23
Вейналдум
7
Аль-Кувайкиби
10
Грей
19
Квайсон
28
3
Аль-Бухари
3
Аль-Бухари
28
11
Гудвин
4
Бакшвин
4
Бакшвин
11
Гудвин
5
Макки
80
Наджи
80
Наджи
5
Макки
24
Нур
32
ван Крой
32
ван Крой
24
Нур
7
Аль-Кувайкиби
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
7
Аль-Кувайкиби
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Иттифак
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
38
Наиф Кирейри
ПЗ
35
Yousef Alharbi
ЦП
11
Султан Акуз
ЛВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
38
Наиф Кирейри
ПЗ
35
Yousef Alharbi
ЦП
11
Султан Акуз
ЛВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Иттифак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Информация о матче
Главный судья:
Халед Салех Аль-Тураис
(Эр-Рияд)
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