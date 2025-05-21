21.05.2025, среда, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Вахда
Аль-Вахда
4-4-1-1
47
5
Эль-Ямик
17
13
Аль-Алаели
2
Аль-Мовалад
24
Нур
7
Бакуна
18
Аль-Хаджи
35
18
Бгуир
9
Игало
3-3-1-3
37
Буну
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
24
Аль-Харби
4
Аль-Давсари
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
18
Бгуир
5
Макки
5
Макки
18
Бгуир
13
Аль-Алаели
4
Крету
4
Крету
13
Аль-Алаели
2
Аль-Мовалад
8
Амин
8
Амин
2
Аль-Мовалад
24
Нур
80
Наджи
80
Наджи
24
Нур
55
аль-Булеахи
87
Тамбакти
87
Тамбакти
55
аль-Булеахи
3
Кулибали
28
Канно
28
Канно
3
Кулибали
10
Малком
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
10
Малком
15
Аль-Кахтани
9
Митрович
9
Митрович
15
Аль-Кахтани
6
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
6
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Хиляль
60
Sultan Al Harbi
ВР
44
Ridha Abdullah Ambadu
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
97
Murad Khadhari
ЦФ
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
33
Mohammed Bin Muhaysh
ЦЗ
34
Abdulsalam Ali Barnawi
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
60
Sultan Al Harbi
ВР
44
Ridha Abdullah Ambadu
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
33
Mohammed Bin Muhaysh
ЦЗ
34
Abdulsalam Ali Barnawi
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Хиляль
2
2
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
9
Офсайды
4
2
Количество передач
284
518
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Вахда» против «Аль-Хиляля», 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»