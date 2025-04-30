1 мая на стадионе «Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium» состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами из зоны вылета – «Аль-Охдуд» и «Аль-Вахдой». Оба коллектива остро нуждаются в очках, поэтому встреча обещает быть напряжeнной и насыщенной борьбой за каждый мяч.
«Аль-Охдуд»
Хозяева выглядят стабильно и организованно в последних турах. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд, при этом показав уверенность в защите – лишь два пропущенных мяча за этот отрезок. Особенно впечатляет нулевая ничья с атакующим «Аль-Шабабом» и выездная победа над «Аль-Холудом».
В атаке «Аль-Охдуд» по-прежнему скромен – в среднем 1 гол за игру, однако этого хватает для набора очков. На домашнем стадионе команда играет сдержанно и дисциплинированно. Важным фактором является надeжность обороны – один из лучших показателей в нижней части таблицы.
«Аль-Вахда»
Гости подходят к этому матчу в нестабильной форме: команда проиграла два из трeх последних домашних матчей, но при этом выиграла три выездных встречи подряд. Это говорит о том, что в гостях «Аль-Вахда» чувствует себя свободнее и играет первым номером, особенно против команд своего уровня.
Команда регулярно забивает – шесть матчей с голами подряд, что указывает на хорошую форму атакующих игроков. При этом в обороне остаются вопросы: шесть пропущенных голов за последние пять матчей – слишком много для команды, которая борется за выживание.
Факты о командах:
«Аль-Охдуд»
- Не проигрывает в 5 матчах подряд
- В среднем: 1.00 гола забито, 0.40 – пропущено за матч
- 2 победы с «сухим» счeтом в последних 3 турах
«Аль-Вахда»
- Побеждает в 3 последних гостевых матчах
- Забивает в 6 матчах подряд
- В среднем: 1.60 гола забито, 1.20 – пропущено за матч
Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Вахда»
Форма «Аль-Охдуда» внушает уважение – команда надeжна сзади и играет с холодной головой. Однако «Аль-Вахда» набрала отличный выездной ход, и при наличии мотивации и атакующего ресурса вполне может взять очки. Ожидается упорный матч без большого количества голов, где инициатива будет меняться от отрезка к отрезку.
Наиболее вероятный сценарий – ничья с минимальной результативностью или победа одной из сторон в один мяч. Учитывая игровые показатели, ставка на обмен голами и низкую результативность выглядит оправданной.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Аль-Охдуда» больше 0.5 – коэффициент 1.60
- Ничья – коэффициент 3.30