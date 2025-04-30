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«Аль-Охдуд» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2025 с коэффициентом 1.90

30 апреля 2025 8:10
Аль-Охдуд - Аль-Вахда
01 мая 2025, четверг 19:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.9
Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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1 мая на стадионе «Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium» состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами из зоны вылета – «Аль-Охдуд» и «Аль-Вахдой». Оба коллектива остро нуждаются в очках, поэтому встреча обещает быть напряжeнной и насыщенной борьбой за каждый мяч.

«Аль-Охдуд»

Хозяева выглядят стабильно и организованно в последних турах. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд, при этом показав уверенность в защите – лишь два пропущенных мяча за этот отрезок. Особенно впечатляет нулевая ничья с атакующим «Аль-Шабабом» и выездная победа над «Аль-Холудом».

В атаке «Аль-Охдуд» по-прежнему скромен – в среднем 1 гол за игру, однако этого хватает для набора очков. На домашнем стадионе команда играет сдержанно и дисциплинированно. Важным фактором является надeжность обороны – один из лучших показателей в нижней части таблицы.

«Аль-Вахда»

Гости подходят к этому матчу в нестабильной форме: команда проиграла два из трeх последних домашних матчей, но при этом выиграла три выездных встречи подряд. Это говорит о том, что в гостях «Аль-Вахда» чувствует себя свободнее и играет первым номером, особенно против команд своего уровня.

Команда регулярно забивает – шесть матчей с голами подряд, что указывает на хорошую форму атакующих игроков. При этом в обороне остаются вопросы: шесть пропущенных голов за последние пять матчей – слишком много для команды, которая борется за выживание.

Факты о командах:

«Аль-Охдуд»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 гола забито, 0.40 – пропущено за матч
  • 2 победы с «сухим» счeтом в последних 3 турах

«Аль-Вахда»

  • Побеждает в 3 последних гостевых матчах
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.20 – пропущено за матч

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
4
Забитых мячей
5
1.33
В среднем за матч
1.67
3:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Вахда
2 : 3
05.12.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
23.05.2024
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Вахда
2 : 0
09.12.2023
Аль-Охдуд

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Вахда»

Форма «Аль-Охдуда» внушает уважение – команда надeжна сзади и играет с холодной головой. Однако «Аль-Вахда» набрала отличный выездной ход, и при наличии мотивации и атакующего ресурса вполне может взять очки. Ожидается упорный матч без большого количества голов, где инициатива будет меняться от отрезка к отрезку.

Наиболее вероятный сценарий – ничья с минимальной результативностью или победа одной из сторон в один мяч. Учитывая игровые показатели, ставка на обмен голами и низкую результативность выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Аль-Охдуда» больше 0.5 – коэффициент 1.60
  • Ничья – коэффициент 3.30

1.9
Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Вахда Аль-Охдуд
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