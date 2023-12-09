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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Аль-Охдуд
Аль-Вахда - Аль-Охдуд: обзор матча 09 декабря 2023
Аль-Вахда
09.12.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Охдуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Охдуд
1
1
1
Всего ударов по воротам
4
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
6
8
Офсайды
3
0
Количество передач
215
203
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
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