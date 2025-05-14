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Аль-Кадисия - Аль-Вахда: прогноз на матч 32 тур Саудовская Аравия. Премьер-лига – 15 мая

14 мая 2025 11:34
Аль-Кадисия - Аль-Вахда
15 мая 2025, четверг 18:55 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
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6.1
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Кадисии»
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15 мая 2025 года на стадионе Prince Mohamed bin Fahd в Даммаме состоится матч Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Кадисией» и «Аль-Вахдой». «Аль-Кадисия» находится в верхней части турнирной таблицы и продолжает бороться за места в европейских турнирах, в то время как «Аль-Вахда» борется за выживание в лиге. В этой игре оба клуба будут стремиться к победе, но «Аль-Кадисия» будет фаворитом, особенно играя дома.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» занимает 4-е место с 62 очками после 31 тура. Команда находится в хорошей форме и не проигрывает в последних четырех матчах. За последние 5 игр «Аль-Кадисия» забил 9 голов, что дает в среднем 1.8 гола за матч. В то же время, они пропускают 1 гол в среднем за игру. Команда не выигрывает в последних матчах с крупными соперниками, но их атакующие действия остаются стабильными. Лучший бомбардир команды – Хулиан Киньонес, с 24 голами в 31 матче, и его результативность станет важным фактором в предстоящем поединке.

«Аль-Вахда»

«Аль-Вахда» находится на 15-м месте с 32 очками после 31 тура и борется за выживание. В последних 5 играх команда забила 8 голов, что составляет в среднем 1.6 гола за матч. Проблемы в защите остаются: «Аль-Вахда» пропускает 4 гола за 5 игр, что является проблемой при борьбе с более сильными соперниками. Важно отметить, что «Аль-Вахда» продемонстрировал улучшенную форму в последних матчах, одержав две победы в последних четырех играх, что дает им надежду на успех против «Аль-Кадисии».

Факты о командах:

«Аль-Кадисия»

  • Занимает 4-е место с 62 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч и пропускает 1.00.
  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Лучший бомбардир – Хулиан Киньонес (24 гола в 31 матче).

«Аль-Вахда»

  • Занимает 15-е место с 32 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч и пропускает 0.80.
  • Побеждает в 2 из 4 последних матчей.

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
0
3
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Вахда
0 : 3
17.01.2025
Аль-Кадисия

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Вахда»

«Аль-Кадисия» выглядит фаворитом в этой встрече, особенно играя на своем поле. Команда имеет стабильно высокую результативность и неплохую оборону. «Аль-Вахда» также в последние недели набрал форму и может забить, но их оборона уязвима, особенно в матчах с сильными соперниками. Предполагаем, что «Аль-Кадисия» одержит победу, но «Аль-Вахда» сможет забить хотя бы один гол.

Прогноз на точный счeт: Победа «Аль-Кадисии» с результатом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Аль-Кадисии» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Аль-Кадисии» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.1
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Кадисии»
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Вахда Аль-Кадисия
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