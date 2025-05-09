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Прогноз на точный счет матча «Аль-Вахда» – «Аль-Фат»: Высшая лига Саудовской Аравии, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:21
Аль-Вахда - Аль-Фат
10 мая 2025, суббота 19:25 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
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6.0
Точный счёт 1:2 в пользу «Аль-Фат»
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10 мая на Prince Abdullah al-Faisal Stadium состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Вахда» и «Аль-Фат». Оба коллектива демонстрируют результативную игру: хозяева сражаются за выживание и забивают в каждом из последних семи матчей, а гости продолжают уверенную серию без поражений. Встреча обещает быть интересной и богатой на опасные моменты.

«Аль-Вахда»

После 30 туров «Аль-Вахда» набрала 29 очков и занимает 16-е место. Команда показывает характер и забивает в семи последних матчах подряд, что выделяет их на фоне соседей по турнирной таблице. За последние пять игр «Аль-Вахда» отличилась восемь раз (в среднем 1.60 гола за матч), но оборона остаeтся проблемным местом – 7 пропущенных мячей (1.40 за игру). Лидером атаки остаeтся Крэйг Гудвин, который забил 6 голов за сезон и продолжает быть ключевой фигурой в передней линии.

«Аль-Фат»

«Аль-Фат» занимает 11-е место с 33 очками после 30 туров и показывает отличную результативность: команда не проигрывает шесть матчей подряд и забивает в каждом из последних 11 матчей. За последние пять туров «Аль-Фат» отличился 13 раз (2.60 гола за игру) и пропустил 5 мячей (1.00 в среднем). Основной атакующий актив – Мурад Батна, который забил 10 голов в 24 матчах. Несмотря на мощную атаку, оборона команды нестабильна и часто позволяет соперникам создавать моменты.

Факты о командах:

«Аль-Вахда»

  • Забивает в 7 последних матчах.
  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 1.40 – пропущенных (последние 5 игр).
  • 29 очков после 30 туров.

«Аль-Фат»

  • Забивает в 11 последних матчах.
  • Не проигрывает в 6 последних матчах.
  • В среднем 2.60 гола за матч в атаке, 1.00 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
6
Забитых мячей
9
1.5
В среднем за матч
2.25
2:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фат
1 : 2
09.01.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Вахда
2 : 3
30.03.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фат
5 : 1
30.09.2023
Аль-Вахда

Прогноз на матч «Аль-Вахда» – «Аль-Фат»

Обе команды демонстрируют результативный футбол и регулярно забивают, что делает матч особенно интересным для прогнозов. «Аль-Вахда» мотивирована борьбой за сохранение прописки и вряд ли будет играть на удержание, а «Аль-Фат» продолжает стабильно забивать и стремится укрепить своe положение в середине таблицы. Учитывая атакующую мощь обеих сторон и нестабильность в обороне, логично ожидать обмена голами и результативный исход с небольшим перевесом гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Аль-Фат».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Аль-Фат» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Победа «Аль-Фат» – коэффициент 2.20

6.0
Точный счёт 1:2 в пользу «Аль-Фат»
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Вахда
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