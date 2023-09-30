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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Вахда
Аль-Фат - Аль-Вахда: обзор матча 30 сентября 2023
Аль-Фат
30.09.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
5 : 1
Завершен
Аль-Вахда
45+5'
К. Тельо
67'
М. Батна
86'
Джанини
89'
К. Тельо
90+2'
К. Тельо
21'
К. Гудвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Вахда
ГОЛ! 5:1!
К. Тельо
Пас отдал
Джанини
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
К. Тельо
Пас отдал
М. Батна
89'
88'
Замена
Н. Кирейри
️️️️
С. Аль-Мовалад
88'
Замена
В. ван Крой
️️️️
К. Гудвин
ГОЛ! 3:1!
Джанини
Пас отдал
М. Батна
86'
ГОЛ! 2:1!
М. Батна
67'
65'
Замена
А. Нур
️️️️
H. Ahmed Al Issa
Замена
А. Аль-Зубайди
️️️️
С. Баатия
65'
Замена
С. Аль-Наджди
️️️️
Т. Бухумаид
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Тельо
45'
+5
44'
Желтая карточка
В. Бакшвин
Желтая карточка
М. Саадан
26'
23'
Желтая карточка
Анселмо
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Гудвин
Пас отдал
Ф. Файр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
28
Софьян Бендебка
ОП
8
Али Мухтар
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Вахда
1
Мунир Моанд
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
4
Валид Бакшвин
ОП
87
Анселмо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
38
Наиф Кирейри
ПЗ
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
3-3-1-3
35
Ринне
25
Бухумаид
5
Аль-Харби
17
Саадан
6
Аль-Хассан
28
Бендебка
8
Мухтар
15
Баатия
37
Тельо
10
Зелараян
11
Батна
4-2-2-1-1
1
Моанд
2
Аль-Мовалад
17
5
Эль-Ямик
27
Хавсави
4
Бакшвин
87
Анселмо
76
Файр
28
11
Гудвин
9
Игало
15
Баатия
2
Аль-Зубайди
2
Аль-Зубайди
15
Баатия
25
Бухумаид
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
25
Бухумаид
2
Аль-Мовалад
38
Кирейри
38
Кирейри
2
Аль-Мовалад
28
24
Нур
24
Нур
28
11
Гудвин
32
ван Крой
32
ван Крой
11
Гудвин
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Вахда
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Вахда
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
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