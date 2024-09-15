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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб: обзор матча 15 сентября 2024
Аль-Кадисия
15.09.2024, воскресенье, 18:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Шабаб
14'
М. Омар Канаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
90'
+3
Замена
М. Аль-Швирех
️️️️
Д. Бонавентура
89'
Желтая карточка
М. Аль-Тани
Замена
Х. Асири
️️️️
И. Альмена
84'
82'
Желтая карточка
К. Сын-Гю
81'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Омар Канаба
Желтая карточка
Х. Аль-Монассар
79'
67'
Замена
М. Аль-Тани
️️️️
Н. Аль-Сади
67'
Замена
Р. Ренан
️️️️
М. Фахз Аль-Джувейр
Желтая карточка
Н. Нандес
63'
Замена
A. Al-Othman
️️️️
М. Абулшамат
60'
Замена
Х. Аль-Монассар
️️️️
К. Пуэртас
60'
Желтая карточка
И. Альмена
52'
35'
Желтая карточка
У. Худт
Желтая карточка
Э. Фернандес
17'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Омар Канаба
Пас отдал
Н. Аль-Шарари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Мохаммед Абулшамат
ЦЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
23
Икер Альмена
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
5
Густаво Куэльяр
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
11
Cristian Guanca
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
(К)
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
19
Majed Abdullah
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кастелс
2
Абулшамат
6
Начо
17
Альварес
4
Такри
6
Фернандес
21
Пуэртас
8
Нандес
7
Аль-Аммар
23
Альмена
7
Обамеянг
3-2-3-1-1
81
Ким Сын-Гю
29
Худт
4
Аль-Шарари
16
Аль-Сабияни
5
Куэльяр
12
Канаба
7
Бонавентура
11
10
Аль-Джувейр
18
Аль-Сади
9
Хамдалла
21
Пуэртас
52
Аль-Монассар
52
Аль-Монассар
21
Пуэртас
23
Альмена
19
Асири
19
Асири
23
Альмена
2
Абулшамат
9
9
2
Абулшамат
7
Бонавентура
2
Аль-Швирех
2
Аль-Швирех
7
Бонавентура
10
Аль-Джувейр
30
Ренан
30
Ренан
10
Аль-Джувейр
18
Аль-Сади
17
Аль-Тани
17
Аль-Тани
18
Аль-Сади
12
Канаба
70
Камара
70
Камара
12
Канаба
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Аль-Шабаб
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
50
Mohammed Al-Absi
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
4
3
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
13
10
Офсайды
5
3
Количество передач
357
439
Сейвы
2
7
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
10
0
Матчи команд
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Faisal Suleiman Al-Balawi, Saudi Arabia
Стадион:
Принц Сауд бин Джалави
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