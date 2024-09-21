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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Аль-Таавун
Аль-Шабаб - Аль-Таавун: обзор матча 21 сентября 2024
Аль-Шабаб
21.09.2024, суббота, 18:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Таавун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
5
Густаво Куэльяр
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
11
Cristian Guanca
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
(К)
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
8
Флавио
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
22
Renne Rivas
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-2-2-1-1
81
Ким Сын-Гю
16
Аль-Сабияни
29
Худт
4
Аль-Шарари
30
Ренан
5
Куэльяр
12
Канаба
11
7
Бонавентура
17
Аль-Тани
9
Хамдалла
3-1-2-2-2
1
Маилсон
5
Жиротто
93
Аль-Салули
32
Аль-Муфарриж
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
76
Файр
14
Аль-Джумаия
6
Аль-Нассер
99
Барроу
9
Адам
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Таавун
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
22
Renne Rivas
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
22
Renne Rivas
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Таавун
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
7
11
Офсайды
2
2
Количество передач
328
517
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Стадион:
Кинг Фахд
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