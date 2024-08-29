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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Аль-Шабаб
Халидж - Аль-Шабаб: обзор матча 29 августа 2024
Халидж
29.08.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Шабаб
60'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Аль-Шабаб
90'
+7
Желтая карточка
Х. Аль-Сабияни
Замена
А. Салех Аль-Хайдар
️️️️
М. Хамзи
90'
+1
90'
+1
Замена
Н. Аль-Шарари
️️️️
Д. Бонавентура
85'
Замена
Н. Аль-Сади
️️️️
А. Камара
Замена
Х. Аль-Дубаис
️️️️
М. Шериф
69'
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
Ф. Мартинш
69'
Замена
М. Аль-Хавсави
️️️️
Х. Аль-Сумайри
69'
Замена
Д. Курбелис
️️️️
С. Абу Аль-Шамат
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Я. Карраско
Пас отдал
М. Омар Канаба
56'
Желтая карточка
Я. Карраско
28'
Желтая карточка
М. Аль-Харби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
88
Халед Аль-Сумайри
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К)
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
11
Cristian Guanca
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Mohammed Al Hakim
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
19
Majed Abdullah
ЦФ
4-2-2-2
23
Сехич
5
Ребошу
19
Аль-Фахад
3
Аль-Хабрани
39
Аль-Хамсл
47
Абу Аль-Шамат
88
Аль-Сумайри
10
Мартинш
7
Нарей
15
Хамзи
10
Шериф
3-2-2-2-1
81
Ким Сын-Гю
24
Аль-Харби
29
Худт
16
Аль-Сабияни
5
Куэльяр
12
Канаба
11
7
Бонавентура
8
аль-Муваллад
10
Карраско
70
Камара
15
Хамзи
25
Аль-Хайдар
25
Аль-Хайдар
15
Хамзи
47
Абу Аль-Шамат
6
Курбелис
6
Курбелис
47
Абу Аль-Шамат
88
Аль-Сумайри
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
88
Аль-Сумайри
10
Шериф
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
10
Шериф
10
Мартинш
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
10
Мартинш
7
Бонавентура
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
7
Бонавентура
70
Камара
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
70
Камара
Остались в запасе
Халидж
Аль-Шабаб
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Mohammed Al Hakim
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Mohammed Al Hakim
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Халидж - Аль-Шабаб
3
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
12
19
Офсайды
4
5
Количество передач
435
393
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
0
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Стадион:
Al-Khaleej Club Stadium, Saihat
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