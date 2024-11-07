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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Холуд - Аль-Шабаб
Аль-Холуд - Аль-Шабаб: обзор матча 07 ноября 2024
Аль-Холуд
07.11.2024, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Шабаб
58'
А. Хамдалла (П)
75'
А. Хамдалла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Холуд - Аль-Шабаб
90'
+2
Замена
М. Аль-Швирех
️️️️
Р. Ренан
86'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
А. Камара
75'
ГОЛ! 0:2!
А. Хамдалла
Пас отдал
М. Фахз Аль-Джувейр
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Хамдалла
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
(К)
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Шабаб
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Cristian Guanca
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
(К)
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
19
Abdullah Al Rashidi
ЦЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
19
Majed Khalifah
ЦФ
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
26
Amjad Haraj
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
46
Emad Qaysi
ЦП
19
Majed Abdullah
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
3-1-1-3-2
43
Гроэ
23
Гьембер
5
Троост-Эконг
27
Аль-Хавсави
96
Н'Дорам
15
Дьен
9
Маолида
18
Аль-Сафари
10
Кольядо
22
11
Мюлека
3-3-2-2
33
аль-Майюф
4
Аль-Шарари
29
Худт
30
Ренан
11
10
Аль-Джувейр
7
Бонавентура
17
Аль-Тани
18
Аль-Сади
9
Хамдалла
70
Камара
12
12
30
Ренан
2
Аль-Швирех
2
Аль-Швирех
30
Ренан
70
Камара
11
Поденсе
11
Поденсе
70
Камара
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Шабаб
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
19
Abdullah Al Rashidi
ЦЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
19
Majed Khalifah
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
50
Mohammed Al-Absi
ВР
26
Amjad Haraj
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
46
Emad Qaysi
ЦП
19
Majed Abdullah
ЦФ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
19
Abdullah Al Rashidi
ЦЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
19
Majed Khalifah
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
26
Amjad Haraj
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
46
Emad Qaysi
ЦП
19
Majed Abdullah
ЦФ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Шабаб
Всего ударов по воротам
3
7
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
11
Офсайды
3
0
Количество передач
335
456
Сейвы
1
0
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
- : -
04.12.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Файсали
3 : 2
15.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Холуд
0 : 5
09.10.2026
Аль-Кадисия
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Abdullah Al-Kharbosh, Saudi Arabia
Стадион:
Аль-Хазм
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