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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Шабаб
Аль-Охдуд - Аль-Шабаб: обзор матча 22 ноября 2024
Аль-Охдуд
22.11.2024, пятница, 18:05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Шабаб
49'
Н. Мусона
45+3'
Р. Ренан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Шабаб
Желтая карточка
М. Аль-Кайди
90'
+8
Замена
A. Al Hatila
️️️️
К. Бассогог
88'
Замена
H. Al Zabdani
️️️️
А. Фарадж
82'
Замена
И. Коне
️️️️
С. Аль-Аббас
81'
Замена
Э. Аль-Муваллад
️️️️
Н. Мусона
81'
Желтая карточка
Петрос
80'
Желтая карточка
Н. Асири
72'
67'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Поденсе
67'
Замена
М. Омар Канаба
️️️️
Г. Куэльяр
57'
Желтая карточка
Д. Поденсе
ГОЛ! 1:1!
Н. Мусона
Пас отдал
С. Годвин
49'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Р. Ренан
45'
Желтая карточка
Н. Аль-Шарари
Желтая карточка
С. Годвин
45'
11'
Замена
Н. Аль-Сади
️️️️
Х. Аль-Сабияни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К)
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Петрос
ОП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Кристиан Бассогог
ПП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Шабаб
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
5
Густаво Куэльяр
ОП
11
Cristian Guanca
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
66
Diego Ferreira
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
19
Majed Abdullah
ЦФ
4-1-2-2-1
28
Витор
27
Фарадж
4
Аль-Рубаи
98
Аль-Кайди
15
Асири
6
Петрос
16
Педроса
13
Бассогог
77
Годвин
17
Мусона
14
Аль-Аббас
4-1-3-1-1
33
аль-Майюф
4
Аль-Шарари
29
Худт
30
Ренан
16
Аль-Сабияни
5
Куэльяр
11
10
Аль-Джувейр
7
Бонавентура
17
Аль-Тани
11
Поденсе
27
Фарадж
8
8
27
Фарадж
17
Мусона
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
17
Мусона
13
Бассогог
12
12
13
Бассогог
14
Аль-Аббас
28
Коне
28
Коне
14
Аль-Аббас
5
Куэльяр
12
Канаба
12
Канаба
5
Куэльяр
16
Аль-Сабияни
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
16
Аль-Сабияни
11
Поденсе
70
Камара
70
Камара
11
Поденсе
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Шабаб
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
66
Diego Ferreira
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Мартин Севела
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
66
Diego Ferreira
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Шабаб
4
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
8
Офсайды
3
0
Количество передач
284
572
Сейвы
5
2
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
7
9
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Abdullah Al-Harbi, Saudi Arabia
Стадион:
Принс Хатлул
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