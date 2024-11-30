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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Аль-Хиляль
Аль-Шабаб - Аль-Хиляль: обзор матча 30 ноября 2024
Аль-Шабаб
30.11.2024, суббота, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
6'
А. Хамдалла
14'
С. Милинкович-Савич
62'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Аль-Хиляль
90'
+6
Желтая карточка
Х. Тамбакти
90'
+1
Замена
М. Аль-Харби
️️️️
Р. Лоди
90'
+1
Замена
Я. аш-Шахрани
️️️️
Ж. Канселу
90'
+1
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
М. Канно
Замена
М. Омар Канаба
️️️️
C. Guanca
86'
Замена
Н. Аль-Сади
️️️️
М. Фахз Аль-Джувейр
79'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Д. Поденсе
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
С. Милинкович-Савич
Красная карточка
Н. Аль-Шарари
58'
Желтая карточка
Н. Аль-Шарари
49'
45'
+4
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
М. Аль-Кахтани
44'
Красная карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
У. Худт
32'
Желтая карточка
М. Фахз Аль-Джувейр
16'
14'
ГОЛ! 1:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ж. Канселу
ГОЛ! 1:0!
А. Хамдалла
Пас отдал
Д. Поденсе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
11
Cristian Guanca
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
(К)
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
19
Majed Abdullah
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-3-1-2
33
аль-Майюф
4
Аль-Шарари
30
Ренан
66
29
Худт
11
10
Аль-Джувейр
7
Бонавентура
17
Аль-Тани
11
Поденсе
9
Хамдалла
4-2-3-1
37
Буну
2
Канселу
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Лоди
28
Канно
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
9
Митрович
11
12
Канаба
12
Канаба
11
11
Поденсе
10
Карраско
10
Карраско
11
Поденсе
10
Аль-Джувейр
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
10
Аль-Джувейр
2
Канселу
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
2
Канселу
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
15
Аль-Кахтани
87
Тамбакти
87
Тамбакти
15
Аль-Кахтани
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Хиляль
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Хиляль
3
1
1
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
7
Офсайды
6
3
Количество передач
397
468
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Кинг Фахд
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