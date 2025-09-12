Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Аль-Хиляль - Аль-Кадисия
Аль-Хиляль - Аль-Кадисия: онлайн-трансляция 12 сентября 2025
Аль-Хиляль
12.09.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
- : -
Не начался
Аль-Кадисия
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Кадисия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
«Аль-Наср» Роналду узнал соперника по финалу Суперкубка Саудовской Аравии
Вчера, 17:17
«Ливерпуль» продал Дарвина за 53 миллиона
9 августа, 23:15
1
France Football объявил претендентов на приз лучшему вратарю 2025 года
7 августа, 14:42
1
Раскрыта зарплата Нуньеса в Саудовской Аравии
6 августа, 22:22
Условия перехода Нуньеса из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль»
6 августа, 17:31
«Аль-Наср» Роналду узнал соперника по финалу Суперкубка Саудовской Аравии
Вчера, 17:17
«Марсель» объявил о возвращении Обамеянга
31 июля, 18:43
«Аль-Кадисия» купила Ретеги за 65 миллионов
21 июля, 21:29
4
Три саудовских клуба поспорят за капитана «Тоттенхэма»
18 июня, 00:40
Команда Бензема сделала золотой дубль в Саудовской Аравии
30 мая, 23:59
1
Больше новостей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
- : -
28.08.2025
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.08.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Ахли
- : -
28.08.2025
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль
- : -
29.08.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
- : -
29.08.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Последние матчи
Все
Аль-Хиляль
Аль-Кадисия
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Кадисия
1 : 5
20.08.2025
Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Флуминенсе
2 : 1
04.07.2025
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Манчестер Сити
3 : 4
01.07.2025
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
27.06.2025
Пачука
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Зальцбург
0 : 0
23.06.2025
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Кадисия
1 : 5
20.08.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Иттихад
3 : 1
30.05.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
26.05.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Архив
