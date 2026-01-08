08.01.2026, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
Аль-Наср
3-1-1-3-2
1
Аль-Акиди
5
Аль-Амри
26
Мартинес
2
Аль-Ганнам
11
Брозович
17
аль-Хаибари
21
Коман
23
Яхья
20
Габриэль
7
Роналду
79
Феликс
4-1-3-2
1
Кастелс
2
Абулшамат
6
Начо
17
Альварес
4
Такри
5
Вайгль
8
Нандес
11
Азази
22
33
Киньонес
32
Ретеги
17
аль-Хаибари
19
Аль-Хассан
19
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
23
Яхья
96
Аль-Нассер
96
Аль-Нассер
23
Яхья
11
Брозович
29
Гариб
29
Гариб
11
Брозович
20
Габриэль
80
Уэсли
80
Уэсли
20
Габриэль
1
Кастелс
28
Аль-Кассар
28
Аль-Кассар
1
Кастелс
22
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
22
8
Нандес
40
40
8
Нандес
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Кадисия
2
6
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
17
Офсайды
5
4
Количество передач
462
397
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.14
2.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Кадисии», 14-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Кадисия»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»