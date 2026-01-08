Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  «Аль-Наср» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

«Аль-Наср» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

8 января, 20:12
Аль-Наср
08.01.2026, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Кадисия
81' К. Роналду (П)
51' Х. Киньонес 66' Н. Нандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К) ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
22
Christopher Baah
ЦП
32
Матео Ретеги
ЦФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
70
Awad Aman
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
96
Саад Аль-Нассер
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
80
Уэсли
ЦФ
77
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
15
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Аль-Акиди
5
Аль-Амри
26
Мартинес
2
Аль-Ганнам
11
Брозович
17
аль-Хаибари
21
Коман
23
Яхья
20
Габриэль
7
Роналду
79
Феликс
4-1-3-2
1
Кастелс
2
Абулшамат
6
Начо
17
Альварес
4
Такри
5
Вайгль
8
Нандес
11
Азази
22
33
Киньонес
32
Ретеги
17
аль-Хаибари
19
Аль-Хассан
19
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
23
Яхья
96
Аль-Нассер
96
Аль-Нассер
23
Яхья
11
Брозович
29
Гариб
29
Гариб
11
Брозович
20
Габриэль
80
Уэсли
80
Уэсли
20
Габриэль
1
Кастелс
28
Аль-Кассар
28
Аль-Кассар
1
Кастелс
22
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
22
8
Нандес
40
40
8
Нандес
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Кадисия
24
Бенто
ВР
70
Awad Aman
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
77
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
15
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
24
Бенто
ВР
70
Awad Aman
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
77
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
15
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Кадисия
2
6
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
17
Офсайды
5
4
Количество передач
462
397
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.14
2.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Кадисии», 14-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср»«Аль-Кадисия»

«Аль-Наср» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Аль-Наср
Комментарии (0)
