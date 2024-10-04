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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Аль-Шабаб
Дамак - Аль-Шабаб: обзор матча 04 октября 2024
Дамак
04.10.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Шабаб
66'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Аль-Шабаб
Замена
А. Аль-Могрен
️️️️
Н. Станчу
90'
+9
Замена
М. Аль-Хайбари
️️️️
A. Fallatah
90'
+9
Замена
Ф. Аль-Субиани
️️️️
Р. Солан
90'
+6
Замена
Н. Аль-Рашиди
️️️️
Т. Абдулла
90'
+6
Желтая карточка
Д. Саяр Аль-Анази
90'
+3
Замена
С. Аль-Хавсави
️️️️
Ф. Камано
86'
81'
Желтая карточка
М. Омар Канаба
73'
Замена
Н. Аль-Сади
️️️️
М. Аль-Тани
73'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Фахз Аль-Джувейр
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Х. Диалло
66'
63'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Желтая карточка
Ф. Шафаи
27'
7'
Желтая карточка
Р. Ренан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
95
A. Fallatah
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Рамзи Солан
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К)
ЛВ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
11
Cristian Guanca
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
20
A. Al Qahtani
ЦП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
5
Густаво Куэльяр
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
19
Majed Abdullah
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
4-3-1-2
1
Ницэ
21
Аль-Анази
15
Шафаи
3
Бедран
6
Абдулла
95
10
Станчу
14
Н'Куду
40
Камано
13
Диалло
15
Солан
4-1-3-2
81
Ким Сын-Гю
4
Аль-Шарари
29
Худт
30
Ренан
16
Аль-Сабияни
12
Канаба
10
Аль-Джувейр
11
7
Бонавентура
17
Аль-Тани
10
Карраско
40
Камано
12
Аль-Хавсави
12
Аль-Хавсави
40
Камано
6
Абдулла
4
Аль-Рашиди
4
Аль-Рашиди
6
Абдулла
95
67
Аль-Хайбари
67
Аль-Хайбари
95
15
Солан
6
Аль-Субиани
6
Аль-Субиани
15
Солан
10
Станчу
14
Аль-Могрен
14
Аль-Могрен
10
Станчу
17
Аль-Тани
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
17
Аль-Тани
10
Аль-Джувейр
70
Камара
70
Камара
10
Аль-Джувейр
Остались в запасе
Дамак
Аль-Шабаб
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
20
A. Al Qahtani
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
5
Густаво Куэльяр
ОП
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
20
A. Al Qahtani
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
5
Густаво Куэльяр
ОП
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Дамак - Аль-Шабаб
2
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
9
Офсайды
3
5
Количество передач
249
549
Сейвы
1
2
Точность передач %
74
86
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Abdullah Khaled Al-Kharboush, Saudi Arabia
Стадион:
Принц Султан бин Абдул Азиз
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