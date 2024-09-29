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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Аль-Раед
Аль-Шабаб - Аль-Раед: обзор матча 29 сентября 2024
Аль-Шабаб
29.09.2024, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Раед
27'
У. Худт
65'
C. Guanca
14'
А. Саюд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Аль-Раед
90'
+9
Замена
N. Sahli
️️️️
З. Хавсави
Желтая карточка
К. Сын-Гю
90'
+4
90'
+2
Замена
А. Аль-Захрани
️️️️
М. Аль-Давсари
85'
Замена
O. Shami
️️️️
А. Саюд
Желтая карточка
М. Омар Канаба
81'
Замена
Н. Аль-Шарари
️️️️
Г. Куэльяр
72'
ГОЛ! 2:1!
C. Guanca
Пас отдал
Д. Бонавентура
65'
Замена
Н. Аль-Сади
️️️️
Х. Аль-Сабияни
56'
46'
Замена
М. Абид
️️️️
М. Норманн
Желтая карточка
Х. Аль-Сабияни
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
У. Худт
Пас отдал
М. Фахз Аль-Джувейр
27'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Саюд
Пас отдал
З. Хавсави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К)
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
11
Cristian Guanca
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
4
A. Hazazi
ЦЗ
16
Ayoub Qasmi
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
10
Амир Саюд
АП
95
Карим Эль-Беркауи
(К)
ЦФ
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Аль-Раед
55
Feras Al Rajhi
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
25
Omar Shami
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦП
41
Nawaf Sahli
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
3-2-3-2
81
Ким Сын-Гю
16
Аль-Сабияни
30
Ренан
29
Худт
5
Куэльяр
12
Канаба
10
Аль-Джувейр
11
7
Бонавентура
10
Карраско
17
Аль-Тани
3-3-2-1
50
Саньор
16
94
Аль-Радже
27
Аль-Собеаи
23
Аль-Давсари
17
Норманн
2
Хавсави
10
Саюд
11
Аль-Амри
95
Эль-Беркауи
5
Куэльяр
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
5
Куэльяр
16
Аль-Сабияни
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
16
Аль-Сабияни
10
Саюд
25
25
10
Саюд
23
Аль-Давсари
42
Аль-Захрани
42
Аль-Захрани
23
Аль-Давсари
17
Норманн
17
Абид
17
Абид
17
Норманн
2
Хавсави
41
41
2
Хавсави
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Раед
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
55
Feras Al Rajhi
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
18
Найеф Азази
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
55
Feras Al Rajhi
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
18
Найеф Азази
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Раед
3
1
1
Всего ударов по воротам
24
3
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
4
Офсайды
2
3
Количество передач
581
322
Сейвы
0
7
Точность передач %
92
77
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Abdulsamad Bakri, Saudi Arabia
Стадион:
Кинг Фахд
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