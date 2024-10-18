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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Аль-Наср
Аль-Шабаб - Аль-Наср: обзор матча 18 октября 2024
Аль-Шабаб
18.10.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Наср
90'
А. Аль-Хассан (АГ)
69'
Э. Ляпорт
90+7'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Аль-Наср
Пенальти не реализован!
А. Хамдалла
90'
+13
90'
+12
Вторая желтая
М. Симакан
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Роналду
90'
+5
Желтая карточка
М. Симакан
Желтая карточка
А. Хамдалла
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Аль-Хассан
90'
87'
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
Отавио
79'
Желтая карточка
А. Ладжами
Замена
Н. Аль-Сади
️️️️
Х. Аль-Сабияни
76'
Замена
А. Камара
️️️️
Г. Куэльяр
76'
69'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ляпорт
Замена
М. Омар Канаба
️️️️
Я. Карраско
68'
58'
Замена
А. Ладжами
️️️️
С. Аль-Наджди
57'
Замена
А. Гариб
️️️️
Талиска
50'
Желтая карточка
Талиска
Замена
М. Фахз Аль-Джувейр
️️️️
Д. Бонавентура
46'
Желтая карточка
Х. Аль-Сабияни
45'
31'
Желтая карточка
С. Аль-Наджди
Желтая карточка
Д. Бонавентура
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К)
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
11
Cristian Guanca
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
4-1-2-2-1
81
Ким Сын-Гю
16
Аль-Сабияни
29
Худт
30
Ренан
4
Аль-Шарари
5
Куэльяр
11
7
Бонавентура
10
Карраско
17
Аль-Тани
9
Хамдалла
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
14
Ляпорт
83
Аль-Наджди
77
Брозович
17
аль-Хаибари
25
Отавио
94
Талиска
10
Мане
7
Роналду
10
Карраско
12
Канаба
12
Канаба
10
Карраско
7
Бонавентура
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
7
Бонавентура
16
Аль-Сабияни
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
16
Аль-Сабияни
5
Куэльяр
70
Камара
70
Камара
5
Куэльяр
83
Аль-Наджди
78
Ладжами
78
Ладжами
83
Аль-Наджди
25
Отавио
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
25
Отавио
94
Талиска
29
Гариб
29
Гариб
94
Талиска
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Наср
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
Главный тренер
Витор Перейра
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Наср
3
1
4
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
7
Нарушения
10
12
Офсайды
2
3
Количество передач
309
460
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Кинг Фахд
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