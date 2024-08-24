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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Аль-Иттифак
Аль-Шабаб - Аль-Иттифак: обзор матча 24 августа 2024
Аль-Шабаб
24.08.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Иттифак
74'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Аль-Иттифак
Замена
H. Al-Khorayef
️️️️
Н. Аль-Сади
90'
87'
Замена
T. Al Khaibri
️️️️
М. Дембеле
78'
Замена
А. Аль-Малки
️️️️
Д. Грей
77'
Замена
M. Ali
️️️️
Витиньо
74'
ГОЛ! 0:1!
М. Дембеле
64'
Замена
М. Абдулрахман
️️️️
М. Аль-Олаян
64'
Замена
А. Медран
️️️️
С. Фофана
58'
Желтая карточка
Витиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К)
ЛВ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
5
Густаво Куэльяр
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
11
Cristian Guanca
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
19
Majed Abdullah
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
87
Mashel Ali
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
2-2-2-3-1
81
Ким Сын-Гю
24
Аль-Харби
4
Аль-Шарари
12
Канаба
5
Куэльяр
7
Бонавентура
11
10
Карраско
18
Аль-Сади
8
аль-Муваллад
70
Камара
4-2-2-2
1
Родак
61
Аль-Отаиб
70
Хатиб
3
Маду
33
Аль-Олаян
23
Вейналдум
42
Фофана
10
Грей
11
Витиньо
9
Дембеле
9
Экамби
18
Аль-Сади
99
99
18
Аль-Сади
33
Аль-Олаян
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
33
Аль-Олаян
11
Витиньо
87
87
11
Витиньо
10
Грей
88
Аль-Малки
88
Аль-Малки
10
Грей
42
Фофана
10
Медран
10
Медран
42
Фофана
9
Дембеле
90
90
9
Дембеле
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Иттифак
50
Mohammed Al-Absi
ВР
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
19
Majed Abdullah
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Иттифак
1
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
12
Офсайды
3
2
Количество передач
490
318
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Главный судья:
Majed Al Shamrani, Saudi Arabia
Стадион:
Кинг Фахд
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