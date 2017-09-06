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    Полузащитник «Милана» Бонавентура: «Золотой мяч» получает тот, кто играет в клубе-победителе»

    Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура ответил на вопросы итальянских фанатов. Во время трансляции в Facebook футболист рассказал, почему пока не может претендовать на получение «Золотого мяча».

    «Золотой мяч» достается тем игрокам, которые играют в клубах-победителях. Сначала нужно выиграть клубный трофей, а уже потом думать об этом.

    В этом сезоне мы попробуем побороться с «Ювентусом», «Ромой» и «Наполи» за скудетто. Но нам будет сложно», – рассказал Бонавентура.

    Напомним, «Милан» приобрел игроков почти на 200 миллионов евро. Перед клубом поставлена задача о попадании в Лигу чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 00:43
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