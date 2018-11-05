Гаттузо – о победе над «Удинезе»: «Надеюсь, все травмированные игроки скоро вернутся в строй»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отметил большое количество травм, полученных его футболистами в матче 11-го тура итальянской Серии А с «Удинезе».

«У нас много травмированных игроков, но мы все же заслужили эту победу. «Удинезе» славится своей физической подготовкой, агрессией и опасностью при розыгрыше стандартных положений.

Мне понравились наша игра и та самоотдача, которую продемонстрировали игроки. Я надеюсь, что Игуаин, Калабрия, Чалханоглу и Бонавентура в самое ближайшее время вернутся в строй.

Третья победа подряд? Нам нельзя зацикливаться на этом, а стоит двигаться дальше. Нам надо биться в каждом матче, набирать максимальное количество очков.

Благодаря этим победам мы можем скинуть гору с плеч», – сказал Гаттузо.

Матч 11-го тура итальянской Серии А «Удинезе» – «Милан» завершился со счетом 0:1.