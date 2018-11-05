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    Гаттузо – о победе над «Удинезе»: «Надеюсь, все травмированные игроки скоро вернутся в строй»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отметил большое количество травм, полученных его футболистами в матче 11-го тура итальянской Серии А с «Удинезе».

    «У нас много травмированных игроков, но мы все же заслужили эту победу. «Удинезе» славится своей физической подготовкой, агрессией и опасностью при розыгрыше стандартных положений.

    Мне понравились наша игра и та самоотдача, которую продемонстрировали игроки. Я надеюсь, что Игуаин, Калабрия, Чалханоглу и Бонавентура в самое ближайшее время вернутся в строй.

    Третья победа подряд? Нам нельзя зацикливаться на этом, а стоит двигаться дальше. Нам надо биться в каждом матче, набирать максимальное количество очков.

    Благодаря этим победам мы можем скинуть гору с плеч», – сказал Гаттузо.

    Матч 11-го тура итальянской Серии А «Удинезе» – «Милан» завершился со счетом 0:1.

    Источник: Football Italia

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    05.11.2018 09:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 5 ноября 2018, 11:37

      Смотрел игру. Милан очень далек от своих прежних позиций. Игры нет совсем. Чистый фарт.

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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 5 ноября 2018, 11:06

      Очень хочется видеть Милан в ЛЧ!!! Давайте ребята, хотя это будет не так уже легко.

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