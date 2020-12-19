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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Верона
Фиорентина - Верона: обзор матча 19 декабря 2020
Фиорентина
19.12.2020, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Верона
19'
Д. Влахович (П)
8'
М. Велозу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Верона
Замена
П. Кутроне
️️️️
Г. Кастровилли
86'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Ф. Рибери
85'
70'
Замена
К. Рюгг
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
Игор
69'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Д. Бонавентура
60'
Замена
К. Бираги
️️️️
А. Баррека
59'
Замена
П. Лирола
️️️️
Л. Венути
59'
50'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
К. Гюнтер
46'
Замена
Э. Колли
️️️️
Э. Сальседо
34'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
27'
Желтая карточка
Ф. Димарко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Влахович
19'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
14'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
44
Игор
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
45
Филип Йебоа
ЦФ
99
Лоренцо Бертини
ЦФ
4-4-1
44
Игор
3
Баррека
2
Пеццелла
5
Венути
31
Миленкович
7
Рибери
7
Бонавентура
8
Кастровилли
4
Амрабат
28
Влахович
3-2-2-1-2
16
Сильвестри
32
Димарко
27
Давидович
22
Гюнтер
19
Фараони
11
Чеккерини
61
Тамез
44
Велозу
10
Дзакканьи
10
Сальседо
88
Лазович
5
Венути
14
Лирола
14
Лирола
5
Венути
3
Баррека
3
Бираги
3
Бираги
3
Баррека
7
Рибери
6
Валеро
6
Валеро
7
Рибери
7
Бонавентура
7
Кальехон
7
Кальехон
7
Бонавентура
8
Кастровилли
10
Кутроне
10
Кутроне
8
Кастровилли
88
Лазович
27
Рюгг
27
Рюгг
88
Лазович
22
Гюнтер
96
Маньяни
96
Маньяни
22
Гюнтер
10
Сальседо
19
Колли
19
Колли
10
Сальседо
Остались в запасе
Фиорентина
Верона
1
Пьетро Террачиано
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
45
Филип Йебоа
ЦФ
99
Лоренцо Бертини
ЦФ
20
Иван Илич
ЦП
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Андреа Данци
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
45
Филип Йебоа
ЦФ
99
Лоренцо Бертини
ЦФ
20
Иван Илич
ЦП
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Андреа Данци
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Фиорентина - Верона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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