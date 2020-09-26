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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 26 сентября 2020
Интер
26.09.2020, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
4 : 3
Завершен
Фиорентина
45+2'
Л. Мартинес
52'
Ф. Чеккерини (АГ)
87'
Р. Лукаку
89'
Д. Д'Амброзио
3'
К. Куаме
57'
Г. Кастровилли
63'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фиорентина
ГОЛ! 4:3!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
А. Санчес
89'
ГОЛ! 3:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Хакими
87'
83'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Рибери
Замена
А. Санчес
️️️️
И. Перишич
78'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Н. Барелла
75'
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Брозович
74'
68'
Замена
П. Лирола
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
С. Сенси
️️️️
К. Эриксен
65'
Замена
А. Хакими
️️️️
Э. Янг
65'
63'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Ф. Рибери
61'
Замена
Д. Влахович
️️️️
К. Куаме
61'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Д. Бонавентура
57'
ГОЛ! 2:2!
Г. Кастровилли
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Чеккерини
52'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
45'
+2
32'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Желтая карточка
Н. Барелла
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Куаме
Пас отдал
Д. Бонавентура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ханданович
15
Янг
11
Коларов
95
Бастони
33
Д'Амброзио
77
Брозович
23
Барелла
5
Перишич
24
Эриксен
9
Лукаку
10
Мартинес
4-4-1-1
1
Дронговски
31
Миленкович
11
Чеккерини
4
Касерес
3
Бираги
4
Амрабат
7
Бонавентура
8
Кастровилли
7
Рибери
14
Кьеза
8
Куаме
23
Барелла
44
Наингголан
44
Наингголан
23
Барелла
15
Янг
2
Хакими
2
Хакими
15
Янг
77
Брозович
23
Видаль
23
Видаль
77
Брозович
24
Эриксен
8
Сенси
8
Сенси
24
Эриксен
5
Перишич
4
Санчес
4
Санчес
5
Перишич
14
Кьеза
14
Лирола
14
Лирола
14
Кьеза
7
Бонавентура
6
Валеро
6
Валеро
7
Бонавентура
7
Рибери
10
Кутроне
10
Кутроне
7
Рибери
8
Куаме
28
Влахович
28
Влахович
8
Куаме
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
29
Дальберт
ЛЗ
13
Ионуц Раду
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
13
Ионуц Раду
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Интер - Фиорентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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