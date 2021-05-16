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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 16 мая 2021
Фиорентина
16.05.2021, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
56'
Л. Инсинье
67'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Наполи
84'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
Замена
К. Куаме
️️️️
Ф. Рибери
83'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
79'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Д. Бонавентура
77'
76'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
76'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
П. Зелински
68'
Желтая карточка
Н. Контини
67'
ГОЛ! 0:2!
П. Зелински
Пас отдал
Л. Инсинье
Замена
Игор
️️️️
К. Бираги
66'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Г. Кастровилли
66'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
61'
Красная карточка
Б. Дронговски
56'
56'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
56'
Пенальти не реализован!
Л. Инсинье
Желтая карточка
М. Касерес
49'
Желтая карточка
Ф. Рибери
43'
Желтая карточка
Н. Миленкович
31'
22'
Желтая карточка
А. Ррахмани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
61
Валерио Лабриола
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-3-3-1
1
Террачиано
31
Миленкович
4
Касерес
2
Пеццелла
3
Бираги
5
Пульгар
5
Венути
7
Рибери
8
Кастровилли
7
Бонавентура
28
Влахович
4-1-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
13
Ррахмани
4
Хюсай
8
Бакайоко
8
Руис
7
Зелински
21
Политано
10
Инсинье
45
Осимхен
3
Бираги
44
Игор
44
Игор
3
Бираги
8
Кастровилли
9
Эйссерик
9
Эйссерик
8
Кастровилли
7
Бонавентура
7
Кальехон
7
Кальехон
7
Бонавентура
7
Рибери
8
Куаме
8
Куаме
7
Рибери
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
7
Зелински
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Зелински
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
1
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
61
Валерио Лабриола
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
1
Давид Оспина
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
61
Валерио Лабриола
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
1
Давид Оспина
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Фиорентина - Наполи
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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