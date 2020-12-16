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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сассуоло
Фиорентина - Сассуоло: обзор матча 16 декабря 2020
Фиорентина
16.12.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
35'
Д. Влахович (П)
13'
Х. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сассуоло
Желтая карточка
Н. Миленкович
90'
+2
Замена
Б. Валеро
️️️️
Д. Бонавентура
87'
82'
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
М. Локателли
79'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Ж. Бога
79'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
П. Мба Обьянг
Замена
Игор
️️️️
М. Касерес
74'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Г. Кастровилли
73'
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Влахович
73'
62'
Желтая карточка
Д. Тольян
61'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Х. Траоре
60'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Д. Распадори
Желтая карточка
К. Бираги
45'
+1
Желтая карточка
Г. Кастровилли
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Влахович
35'
29'
Желтая карточка
Х. Траоре
19'
Желтая карточка
Д. Берарди
18'
Желтая карточка
М. Локателли
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Траоре
Пас отдал
Д. Берарди
Желтая карточка
С. Амрабат
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
3-2-4-1
1
Дронговски
5
Венути
31
Миленкович
2
Пеццелла
3
Бираги
4
Касерес
7
Рибери
7
Бонавентура
8
Кастровилли
4
Амрабат
28
Влахович
4-1-2-2-1
47
Консильи
22
Тольян
13
Пелузо
13
Рожерио
21
Кирикеш
5
Локателли
14
Мба Обьянг
25
Траоре
10
Берарди
13
Бога
18
Распадори
4
Касерес
44
Игор
44
Игор
4
Касерес
8
Кастровилли
5
Пульгар
5
Пульгар
8
Кастровилли
7
Бонавентура
6
Валеро
6
Валеро
7
Бонавентура
28
Влахович
8
Куаме
8
Куаме
28
Влахович
14
Мба Обьянг
10
Бурабиа
10
Бурабиа
14
Мба Обьянг
5
Локателли
4
Маньянелли
4
Маньянелли
5
Локателли
13
Бога
31
Джуричич
31
Джуричич
13
Бога
18
Распадори
9
Капуто
9
Капуто
18
Распадори
25
Траоре
92
Дефрель
92
Дефрель
25
Траоре
Остались в запасе
Фиорентина
Сассуоло
14
Поль Лирола
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Фиорентина - Сассуоло
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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