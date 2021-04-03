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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фиорентина
Дженоа - Фиорентина: обзор матча 03 апреля 2021
Дженоа
03.04.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
13'
М. Дестро
23'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фиорентина
90'
+5
Желтая карточка
В. Эйссерик
89'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Л. Венути
89'
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Влахович
83'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Г. Кастровилли
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Д. Скамакка
83'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
К. Строотман
83'
71'
Замена
К. Бираги
️️️️
М. Касерес
71'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
М. Пьяца
️️️️
М. Дестро
70'
Замена
П. Гильоне
️️️️
В. Бехрами
70'
Желтая карточка
М. Зайц
64'
Замена
М. Зайц
️️️️
Д. Бираски
62'
52'
Красная карточка
Ф. Рибери
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Влахович
Пас отдал
Г. Кастровилли
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
Д. Скамакка
13'
Желтая карточка
К. Строотман
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-1-3-2
1
Перин
4
Бираски
4
Кришито
5
Масиелло
77
Дзаппакоста
16
Радованович
85
Бехрами
8
Строотман
47
Бадель
9
Скамакка
21
Дестро
3-3-3-1
1
Дронговски
2
Пеццелла
31
Миленкович
4
Касерес
5
Венути
5
Пульгар
28
Мартинес
8
Кастровилли
7
Бонавентура
7
Рибери
28
Влахович
85
Бехрами
18
Гильоне
18
Гильоне
85
Бехрами
8
Строотман
72
Мелегони
72
Мелегони
8
Строотман
4
Бираски
8
Зайц
8
Зайц
4
Бираски
9
Скамакка
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Скамакка
21
Дестро
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Дестро
4
Касерес
3
Бираги
3
Бираги
4
Касерес
5
Венути
4
Амрабат
4
Амрабат
5
Венути
7
Бонавентура
9
Эйссерик
9
Эйссерик
7
Бонавентура
8
Кастровилли
7
Кальехон
7
Кальехон
8
Кастровилли
28
Влахович
8
Куаме
8
Куаме
28
Влахович
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
3
Фабио Понси
ЦЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
Остались в запасе
3
Фабио Понси
ЦЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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