Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 05 февраля 2021
Фиорентина
05.02.2021, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Интер
31'
Н. Барелла
52'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Интер
89'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Р. Лукаку
Замена
А. Баррека
️️️️
К. Бираги
82'
Желтая карточка
Э. Пульгар
81'
80'
Замена
М. Дармиан
️️️️
И. Перишич
Желтая карточка
Л. Мартинес
75'
Замена
К. Малку
️️️️
Л. Венути
74'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
В. Эйссерик
74'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Д. Влахович
74'
62'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
С. Амрабат
60'
52'
ГОЛ! 0:2!
И. Перишич
Пас отдал
А. Хакими
Замена
К. Куаме
️️️️
Б. Валеро
46'
46'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
А. Видаль
42'
Желтая карточка
И. Перишич
31'
ГОЛ! 0:1!
Н. Барелла
Пас отдал
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
44
Игор
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-4-1
44
Игор
3
Бираги
2
Пеццелла
5
Венути
28
Мартинес
4
Амрабат
7
Бонавентура
9
Эйссерик
6
Валеро
28
Влахович
4-1-2-1-2
1
Ханданович
2
Хакими
95
Бастони
37
Шкриньяр
6
де Врей
77
Брозович
23
Барелла
23
Видаль
5
Перишич
9
Лукаку
4
Санчес
3
Бираги
3
Баррека
3
Баррека
3
Бираги
5
Венути
24
Малку
24
Малку
5
Венути
9
Эйссерик
5
Пульгар
5
Пульгар
9
Эйссерик
6
Валеро
8
Куаме
8
Куаме
6
Валеро
28
Влахович
9
Кокорин
9
Кокорин
28
Влахович
5
Перишич
36
Дармиан
36
Дармиан
5
Перишич
23
Видаль
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Видаль
9
Лукаку
9
Пинамонти
9
Пинамонти
9
Лукаку
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
8
Тофол Монтиэль
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
8
Тофол Монтиэль
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Фиорентина - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Интер
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+