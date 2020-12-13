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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Фиорентина
Аталанта - Фиорентина: обзор матча 13 декабря 2020
Аталанта
13.12.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 0
Завершен
Фиорентина
44'
Р. Госенс
55'
Р. Малиновский
63'
Р. Толой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Фиорентина
81'
Желтая карточка
Ф. Рибери
Замена
Й. Мохика
️️️️
Р. Госенс
81'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Д. Сапата
81'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
К. Ромеро
74'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Малиновский
74'
73'
Замена
А. Баррека
️️️️
К. Бираги
71'
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Влахович
Желтая карточка
К. Ромеро
67'
ГОЛ! 3:0!
Р. Толой
Пас отдал
Б. Джимсити
63'
59'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
П. Лирола
58'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
В. Эйссерик
ГОЛ! 2:0!
Р. Малиновский
55'
54'
Желтая карточка
С. Амрабат
46'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Э. Пульгар
ГОЛ! 1:0!
Р. Госенс
Пас отдал
Д. Сапата
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
3-3-3-1
95
Голлини
6
Джимсити
2
Толой
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
21
Ромеро
17
Малиновский
8
Фройлер
32
Пессина
91
Сапата
3-3-3-1
1
Дронговски
5
Венути
31
Миленкович
2
Пеццелла
14
Лирола
5
Пульгар
3
Бираги
4
Амрабат
7
Бонавентура
9
Эйссерик
28
Влахович
91
Сапата
29
Ламмерс
29
Ламмерс
91
Сапата
8
Госенс
22
Мохика
22
Мохика
8
Госенс
21
Ромеро
19
Паломино
19
Паломино
21
Ромеро
17
Малиновский
10
Муриэль
10
Муриэль
17
Малиновский
3
Бираги
3
Баррека
3
Баррека
3
Бираги
9
Эйссерик
7
Рибери
7
Рибери
9
Эйссерик
5
Пульгар
8
Кастровилли
8
Кастровилли
5
Пульгар
14
Лирола
7
Кальехон
7
Кальехон
14
Лирола
28
Влахович
8
Куаме
8
Куаме
28
Влахович
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
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