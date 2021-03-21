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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Милан
Фиорентина - Милан: обзор матча 21 марта 2021
Фиорентина
21.03.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 3
Завершен
Милан
17'
Э. Пульгар
51'
Ф. Рибери
9'
З. Ибрагимович
57'
Б. Диас
73'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Милан
90'
+2
Желтая карточка
С. Мейте
90'
+1
Замена
С. Мейте
️️️️
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
К. Куаме
89'
80'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Б. Диас
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Э. Пульгар
79'
Замена
К. Куаме
️️️️
Л. Мартинес
79'
73'
ГОЛ! 2:3!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Ф. Кессье
Замена
Л. Венути
️️️️
Г. Кастровилли
71'
58'
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
58'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
57'
ГОЛ! 2:2!
Б. Диас
Пас отдал
С. Кьер
ГОЛ! 2:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
Д. Влахович
51'
47'
Желтая карточка
Д. Далот
Замена
П. Террачиано
️️️️
Б. Дронговски
44'
41'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 1:1!
Э. Пульгар
17'
9'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
С. Кьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
91
Лука Станга
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Риккардо Тонин
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дронговски
31
Миленкович
2
Пеццелла
28
Мартинес
4
Касерес
5
Пульгар
7
Рибери
8
Кастровилли
7
Бонавентура
9
Эйссерик
28
Влахович
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
2
Далот
24
Кьер
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
20
Чалханоглу
19
Кессье
56
Салемакерс
21
Диас
11
Ибрагимович
1
Дронговски
1
Террачиано
1
Террачиано
1
Дронговски
8
Кастровилли
5
Венути
5
Венути
8
Кастровилли
28
Мартинес
8
Куаме
8
Куаме
28
Мартинес
5
Пульгар
7
Кальехон
7
Кальехон
5
Пульгар
20
Чалханоглу
8
Мейте
8
Мейте
20
Чалханоглу
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
21
Диас
33
Крунич
33
Крунич
21
Диас
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
91
Лука Станга
ПЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Риккардо Тонин
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
Остались в запасе
91
Лука Станга
ПЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Риккардо Тонин
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Фиорентина - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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