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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Фиорентина
Беневенто - Фиорентина: обзор матча 13 марта 2021
Беневенто
13.03.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 4
Завершен
Фиорентина
56'
А. Ионицэ
8'
Д. Влахович
26'
Д. Влахович
45+1'
Д. Влахович
75'
В. Эйссерик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Фиорентина
90'
Замена
Т. Монтиэль
️️️️
Ф. Рибери
90'
Замена
М. Оливера
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Д. Фулон
️️️️
Д. Капрари
85'
Желтая карточка
Р. Импрота
83'
78'
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Влахович
78'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
В. Эйссерик
78'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
А. Тельо
️️️️
А. Ионицэ
77'
Замена
М. Сау
️️️️
А. Гайч
77'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
76'
75'
ГОЛ! 1:4!
В. Эйссерик
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
Д. Лападула
️️️️
П. Хетемай
68'
ГОЛ! 1:3!
А. Ионицэ
Пас отдал
Д. Капрари
56'
Замена
Р. Инсинье
️️️️
Б. Николас Виола
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Д. Влахович
Пас отдал
Б. Дронговски
43'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Желтая карточка
К. Глик
36'
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Влахович
Пас отдал
М. Касерес
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Влахович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
3-4-1-2
96
Монтипо
15
Глик
93
Барба
13
Туйя
17
Ионицэ
56
Хетемай
10
Виола
28
Скьяттарелла
16
Импрота
10
Капрари
19
Гайч
3-3-2-1-1
1
Дронговски
28
Мартинес
2
Пеццелла
31
Миленкович
5
Венути
5
Пульгар
4
Касерес
7
Бонавентура
7
Рибери
9
Эйссерик
28
Влахович
10
Капрари
5
Фулон
5
Фулон
10
Капрари
17
Ионицэ
70
Тельо
70
Тельо
17
Ионицэ
10
Виола
94
Инсинье
94
Инсинье
10
Виола
19
Гайч
25
Сау
25
Сау
19
Гайч
56
Хетемай
18
Лападула
18
Лападула
56
Хетемай
28
Мартинес
15
Оливера
15
Оливера
28
Мартинес
7
Бонавентура
6
Валеро
6
Валеро
7
Бонавентура
7
Рибери
8
Монтиэль
8
Монтиэль
7
Рибери
9
Эйссерик
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Эйссерик
28
Влахович
8
Куаме
8
Куаме
28
Влахович
Остались в запасе
Беневенто
Фиорентина
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Беневенто - Фиорентина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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6 ноября
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