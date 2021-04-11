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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 11 апреля 2021
Фиорентина
11.04.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 3
Завершен
Аталанта
57'
Д. Влахович
66'
Д. Влахович
13'
Д. Сапата
40'
Д. Сапата
70'
Й. Иличич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Аталанта
86'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Сапата
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Д. Бонавентура
77'
Замена
Л. Венути
️️️️
Л. Мартинес
77'
Желтая карточка
Н. Миленкович
72'
Замена
Б. Валеро
️️️️
С. Амрабат
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Й. Иличич
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Г. Кастровилли
70'
ГОЛ! 2:2!
Д. Влахович
Пас отдал
К. Куаме
66'
63'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Малиновский
63'
Замена
Й. Меле
️️️️
Л. Муриэль
ГОЛ! 1:2!
Д. Влахович
Пас отдал
М. Касерес
57'
Желтая карточка
С. Амрабат
53'
46'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
К. Ромеро
40'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Малиновский
Желтая карточка
Г. Пеццелла
32'
23'
Желтая карточка
К. Ромеро
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Малиновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
21
Виктор Коваленко
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-2-3-2
1
Дронговски
2
Пеццелла
28
Мартинес
4
Касерес
3
Бираги
31
Миленкович
7
Бонавентура
4
Амрабат
8
Кастровилли
28
Влахович
8
Куаме
4-1-1-2-2
95
Голлини
2
Толой
21
Ромеро
19
Паломино
8
Госенс
15
де Рон
8
Фройлер
17
Малиновский
8
Пашалич
91
Сапата
10
Муриэль
28
Мартинес
5
Венути
5
Венути
28
Мартинес
4
Амрабат
6
Валеро
6
Валеро
4
Амрабат
8
Кастровилли
9
Эйссерик
9
Эйссерик
8
Кастровилли
7
Бонавентура
7
Кальехон
7
Кальехон
7
Бонавентура
21
Ромеро
6
Джимсити
6
Джимсити
21
Ромеро
10
Муриэль
21
Меле
21
Меле
10
Муриэль
91
Сапата
59
Миранчук
59
Миранчук
91
Сапата
17
Малиновский
72
Иличич
72
Иличич
17
Малиновский
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
11
Луис Мунтяну
ЦФ
3
Фабио Понси
ЦЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Тофол Монтиэль
АП
Главный тренер
Паоло Ваноли
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
11
Луис Мунтяну
ЦФ
3
Фабио Понси
ЦЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Тофол Монтиэль
АП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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