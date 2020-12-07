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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Дженоа
Фиорентина - Дженоа: обзор матча 07 декабря 2020
Фиорентина
07.12.2020, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
90+8'
Н. Миленкович
89'
М. Пьяца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Дженоа
ГОЛ! 1:1!
Н. Миленкович
90'
+8
Желтая карточка
Б. Валеро
90'
+4
Замена
К. Куаме
️️️️
Э. Пульгар
90'
+2
89'
ГОЛ! 0:1!
М. Пьяца
Пас отдал
М. Дестро
80'
Замена
В. Бехрами
️️️️
И. Радованович
80'
Замена
М. Дестро
️️️️
Д. Скамакка
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Х. Кальехон
79'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Ф. Рибери
78'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Д. Влахович
78'
73'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
65'
Замена
А. Палеари
️️️️
Ф. Маркетти
65'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Э. Шомуродов
45'
+2
Желтая карточка
С. Стураро
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Г. Кастровилли
41'
37'
Замена
П. Гильоне
️️️️
К. Сапата
Желтая карточка
Э. Пульгар
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Фиорентина
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-1-3-2
1
Дронговски
3
Бираги
31
Миленкович
2
Пеццелла
4
Касерес
5
Пульгар
7
Рибери
8
Кастровилли
4
Амрабат
28
Влахович
7
Кальехон
3-3-2-2
22
Маркетти
3
Пеллегрини
18
Гольданига
13
Бани
5
Масиелло
16
Радованович
25
Сапата
21
Лерагер
27
Стураро
14
Шомуродов
9
Скамакка
8
Кастровилли
7
Бонавентура
7
Бонавентура
8
Кастровилли
7
Рибери
6
Валеро
6
Валеро
7
Рибери
7
Кальехон
9
Эйссерик
9
Эйссерик
7
Кальехон
5
Пульгар
8
Куаме
8
Куаме
5
Пульгар
28
Влахович
10
Кутроне
10
Кутроне
28
Влахович
25
Сапата
18
Гильоне
18
Гильоне
25
Сапата
22
Маркетти
92
Палеари
92
Палеари
22
Маркетти
16
Радованович
85
Бехрами
85
Бехрами
16
Радованович
14
Шомуродов
7
Пьяца
7
Пьяца
14
Шомуродов
9
Скамакка
21
Дестро
21
Дестро
9
Скамакка
Остались в запасе
Фиорентина
Дженоа
14
Поль Лирола
ПЗ
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
6
Николо Ровелла
ОП
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
38
Лукаш Зима
ВР
47
Милан Бадель
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
Остались в запасе
6
Николо Ровелла
ОП
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
38
Лукаш Зима
ВР
47
Милан Бадель
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Фиорентина - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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