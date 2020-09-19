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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Торино
Фиорентина - Торино: обзор матча 19 сентября 2020
Фиорентина
19.09.2020, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Торино
78'
Г. Кастровилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Торино
88'
Замена
М. Войвода
️️️️
А. Иццо
Замена
П. Кутроне
️️️️
К. Куаме
88'
Замена
Л. Венути
️️️️
К. Бираги
88'
87'
Замена
В. Миллико
️️️️
К. Линетти
Замена
П. Лирола
️️️️
Ф. Кьеза
83'
Замена
Д. Влахович
️️️️
Ф. Рибери
79'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Д. Бонавентура
79'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастровилли
Пас отдал
Ф. Кьеза
78'
68'
Замена
С. Верди
️️️️
А. Беренгер
68'
Замена
С. Лукич
️️️️
С. Мейте
60'
Желтая карточка
К. Линетти
Желтая карточка
К. Бираги
58'
Желтая карточка
М. Касерес
44'
Желтая карточка
Н. Миленкович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Фиорентина
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Юлиан Ильянес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
44
Яго Фальке
ПВ
7
Никола Раути
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
4-4-1-1
1
Дронговски
3
Бираги
11
Чеккерини
4
Касерес
31
Миленкович
7
Рибери
8
Кастровилли
32
Дункан
7
Бонавентура
14
Кьеза
8
Куаме
4-3-1-2
46
Сиригу
3
Бремер
63
Н'Кулу
4
Иццо
14
Ансальди
17
Линетти
8
Ринкон
8
Мейте
7
Беренгер
11
Дзадза
11
Белотти
14
Кьеза
14
Лирола
14
Лирола
14
Кьеза
3
Бираги
5
Венути
5
Венути
3
Бираги
7
Бонавентура
6
Валеро
6
Валеро
7
Бонавентура
8
Куаме
10
Кутроне
10
Кутроне
8
Куаме
7
Рибери
28
Влахович
28
Влахович
7
Рибери
17
Линетти
7
Миллико
7
Миллико
17
Линетти
4
Иццо
23
Войвода
23
Войвода
4
Иццо
8
Мейте
23
Лукич
23
Лукич
8
Мейте
7
Беренгер
90
Верди
90
Верди
7
Беренгер
Остались в запасе
Фиорентина
Торино
5
Юлиан Ильянес
ЦЗ
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Джузеппе Якини
7
Никола Раути
ЦФ
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Морено Лонго
Остались в запасе
5
Юлиан Ильянес
ЦЗ
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Остались в запасе
7
Никола Раути
ЦФ
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Морено Лонго
Статистика матча Фиорентина - Торино
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Артемио Франки
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