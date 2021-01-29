Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Фиорентина
Торино - Фиорентина: обзор матча 29 января 2021
Торино
29.01.2021, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
88'
А. Белотти
67'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Фиорентина
90'
+2
Желтая карточка
С. Амрабат
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
Пас отдал
С. Верди
88'
84'
Желтая карточка
К. Куаме
84'
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Влахович
84'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
Д. Базелли
️️️️
С. Лукич
76'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Лянко
76'
75'
Замена
Игор
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
А. Белотти
72'
72'
Красная карточка
Н. Миленкович
67'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
Д. Бонавентура
Замена
С. Верди
️️️️
К. Линетти
66'
64'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Л. Венути
61'
Красная карточка
Г. Кастровилли
Желтая карточка
Лянко
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Торино
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Фиорентина
12
Якопо Рикко
ВР
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
3-2-3-2
46
Сиригу
13
Лянко
4
Буонджорно
90
Синго
14
Ансальди
3
Бремер
23
Лукич
8
Ринкон
17
Линетти
11
Белотти
11
Дзадза
3-2-4-1
1
Дронговски
2
Пеццелла
28
Мартинес
5
Венути
31
Миленкович
3
Бираги
8
Кастровилли
4
Амрабат
7
Бонавентура
7
Рибери
28
Влахович
13
Лянко
29
Мурру
29
Мурру
13
Лянко
23
Лукич
33
Базелли
33
Базелли
23
Лукич
17
Линетти
90
Верди
90
Верди
17
Линетти
7
Рибери
44
Игор
44
Игор
7
Рибери
5
Венути
5
Пульгар
5
Пульгар
5
Венути
7
Бонавентура
9
Эйссерик
9
Эйссерик
7
Бонавентура
28
Влахович
8
Куаме
8
Куаме
28
Влахович
Остались в запасе
Торино
Фиорентина
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
12
Якопо Рикко
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
Остались в запасе
12
Якопо Рикко
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Торино - Фиорентина
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Торино
Фиорентина
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+