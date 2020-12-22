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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 22 декабря 2020
Ювентус
22.12.2020, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 3
Завершен
Фиорентина
3'
Д. Влахович
76'
А. Сандро (АГ)
81'
М. Касерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
Замена
Д. Фработта
️️️️
М. де Лигт
88'
Желтая карточка
Данило
85'
84'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
82'
Замена
Л. Венути
️️️️
К. Бираги
82'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Ф. Рибери
81'
ГОЛ! 0:3!
М. Касерес
Пас отдал
К. Бираги
76'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Сандро
75'
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Влахович
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
У. МакКенни
73'
52'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Б. Валеро
47'
Желтая карточка
Б. Валеро
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Мората
46'
37'
Желтая карточка
Ф. Рибери
22'
Желтая карточка
К. Бираги
Замена
Данило
️️️️
А. Рэмзи
20'
Красная карточка
Х. Куадрадо
18'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Влахович
Пас отдал
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
44
Игор
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
4
де Лигт
21
Рэмзи
29
МакКенни
30
Бентанкур
7
Куадрадо
14
Кьеза
7
Роналду
21
Мората
4-4-1
1
Дронговски
4
Касерес
31
Миленкович
2
Пеццелла
3
Бираги
6
Валеро
4
Амрабат
8
Кастровилли
7
Рибери
28
Влахович
4
де Лигт
7
Фработта
7
Фработта
4
де Лигт
21
Рэмзи
13
Данило
13
Данило
21
Рэмзи
29
МакКенни
21
Кулушевски
21
Кулушевски
29
МакКенни
21
Мората
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Мората
3
Бираги
5
Венути
5
Венути
3
Бираги
6
Валеро
5
Пульгар
5
Пульгар
6
Валеро
7
Рибери
7
Бонавентура
7
Бонавентура
7
Рибери
28
Влахович
8
Куаме
8
Куаме
28
Влахович
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
90
Маноло Портанова
АП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
14
Поль Лирола
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
90
Маноло Портанова
АП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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