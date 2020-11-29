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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фиорентина
Милан - Фиорентина: обзор матча 29 ноября 2020
Милан
29.11.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
17'
А. Романьоли
28'
Ф. Кессье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Фиорентина
90'
+1
Желтая карточка
С. Амрабат
Замена
Д. Далот
️️️️
А. Салемакерс
90'
+1
86'
Желтая карточка
К. Бираги
Замена
Й. Хеуге
️️️️
С. Тонали
82'
77'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Г. Кастровилли
77'
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Влахович
Замена
Р. Крунич
️️️️
Б. Диас
74'
Желтая карточка
Ф. Кессье
71'
68'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Рибери
60'
Замена
П. Лирола
️️️️
М. Касерес
52'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
46'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
А. Ребич
45'
+2
Пенальти не реализован!
Ф. Кессье
40'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Кессье
28'
25'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
ГОЛ! 1:0!
А. Романьоли
Пас отдал
Ф. Кессье
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-1-3-2
1
Доннарумма
19
Эрнандес
24
Кьер
26
Романьоли
2
Калабрия
16
Тонали
20
Чалханоглу
21
Диас
19
Кессье
9
Ребич
56
Салемакерс
4-1-3-2
1
Дронговски
4
Касерес
2
Пеццелла
31
Миленкович
3
Бираги
5
Пульгар
4
Амрабат
8
Кастровилли
7
Рибери
28
Влахович
7
Кальехон
16
Тонали
10
Хеуге
10
Хеуге
16
Тонали
56
Салемакерс
2
Далот
2
Далот
56
Салемакерс
21
Диас
33
Крунич
33
Крунич
21
Диас
4
Касерес
14
Лирола
14
Лирола
4
Касерес
7
Кальехон
7
Бонавентура
7
Бонавентура
7
Кальехон
8
Кастровилли
6
Валеро
6
Валеро
8
Кастровилли
7
Рибери
10
Кутроне
10
Кутроне
7
Рибери
28
Влахович
8
Куаме
8
Куаме
28
Влахович
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Милан - Фиорентина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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