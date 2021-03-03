Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 03 марта 2021
Фиорентина
03.03.2021, среда, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Рома
60'
Л. Спинаццола (АГ)
49'
Л. Спинаццола
88'
А. Диавара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Диавара
Пас отдал
Р. Карсдорп
81'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
М. Кумбула
81'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Б. Перес
Замена
М. Касерес
️️️️
Э. Пульгар
79'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Ф. Рибери
79'
74'
Желтая карточка
М. Кумбула
Желтая карточка
Ф. Рибери
71'
67'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Г. Мхитарян
62'
Замена
Педро
️️️️
Ж. Верету
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Спинаццола
60'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Г. Кастровилли
52'
49'
ГОЛ! 0:1!
Л. Спинаццола
Пас отдал
Д. Манчини
Замена
К. Бираги
️️️️
Игор
42'
40'
Желтая карточка
Д. Манчини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
44
Игор
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Педро
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
4-1-3-1
1
Дронговски
31
Миленкович
2
Пеццелла
28
Мартинес
5
Венути
5
Пульгар
7
Рибери
8
Кастровилли
4
Амрабат
28
Влахович
3-1-4-1-1
13
Лопес
23
Манчини
3
Кумбула
37
Спинаццола
24
Диавара
4
Кристанте
33
Перес
17
Верету
22
Мхитарян
7
Пеллегрини
9
Майорал
44
Игор
3
Бираги
3
Бираги
44
Игор
5
Пульгар
4
Касерес
4
Касерес
5
Пульгар
7
Рибери
6
Валеро
6
Валеро
7
Рибери
8
Кастровилли
9
Кокорин
9
Кокорин
8
Кастровилли
3
Кумбула
6
Смоллинг
6
Смоллинг
3
Кумбула
33
Перес
2
Карсдорп
2
Карсдорп
33
Перес
22
Мхитарян
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
22
Мхитарян
17
Верету
9
Педро
9
Педро
17
Верету
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Фиорентина - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Фиорентина
Рома
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+