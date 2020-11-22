Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Беневенто
Фиорентина - Беневенто: обзор матча 22 ноября 2020
Фиорентина
22.11.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Беневенто
52'
Р. Импрота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Беневенто
Желтая карточка
П. Лирола
90'
+2
Желтая карточка
К. Бираги
87'
83'
Замена
А. Тельо
️️️️
Р. Импрота
78'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Г. Мончини
74'
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
Б. Валеро
️️️️
С. Амрабат
72'
66'
Замена
К. Маджо
️️️️
Г. Летизия
Замена
П. Лирола
️️️️
Игор
57'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
А. Дункан
56'
Замена
П. Кутроне
️️️️
К. Куаме
55'
53'
Желтая карточка
Г. Летизия
52'
ГОЛ! 0:1!
Р. Импрота
Пас отдал
Р. Инсинье
46'
Замена
Р. Инсинье
️️️️
М. Сау
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Ф. Рибери
44'
18'
Желтая карточка
К. Глик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
44
Игор
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
26
Сирики Саного
ЦП
6
Абдалла Басит
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
30
Давиде Маселла
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
3-4-2
1
Дронговски
3
Бираги
2
Пеццелла
31
Миленкович
7
Рибери
8
Кастровилли
7
Бонавентура
4
Амрабат
28
Влахович
8
Куаме
4-3-1-2
96
Монтипо
15
Глик
5
Калдирола
93
Барба
3
Летизия
17
Ионицэ
28
Скьяттарелла
56
Хетемай
16
Импрота
25
Сау
11
Мончини
44
Игор
14
Лирола
14
Лирола
44
Игор
Дункан
5
Пульгар
5
Пульгар
Дункан
32
Дункан
32
Дункан
4
Амрабат
6
Валеро
6
Валеро
4
Амрабат
7
Рибери
17
Сапонара
17
Сапонара
7
Рибери
8
Куаме
10
Кутроне
10
Кутроне
8
Куаме
16
Импрота
70
Тельо
70
Тельо
16
Импрота
3
Летизия
11
Маджо
11
Маджо
3
Летизия
11
Мончини
18
Лападула
18
Лападула
11
Мончини
25
Сау
94
Инсинье
94
Инсинье
25
Сау
Остались в запасе
Фиорентина
Беневенто
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
30
Давиде Маселла
АП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
26
Сирики Саного
ЦП
6
Абдалла Басит
ЦП
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
Остались в запасе
30
Давиде Маселла
АП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
26
Сирики Саного
ЦП
6
Абдалла Басит
ЦП
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Фиорентина - Беневенто
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Беневенто
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов
2024.12.23 22:44
49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто»
2022.09.21 16:47
1
49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
2022.09.21 00:38
Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»
2021.12.16 08:57
2
Кубок Италии. «Фиорентина» прошла «Беневенто», Кокорин отыграл 76 минут и не реализовал выход один на один
2021.12.16 01:03
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+