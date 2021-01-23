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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кротоне
Фиорентина - Кротоне: обзор матча 23 января 2021
Фиорентина
23.01.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Кротоне
20'
Д. Бонавентура
32'
Д. Влахович
66'
Сими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кротоне
87'
Замена
В. Големич
️️️️
С. Луперто
87'
Замена
Л. Рохас
️️️️
Ж. Мессьяс
Замена
Б. Валеро
️️️️
Ф. Рибери
86'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Г. Кастровилли
86'
83'
Желтая карточка
П. Перейра
77'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Н. Дзанеллато
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Влахович
69'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Игор
69'
66'
ГОЛ! 2:1!
Сими
Пас отдал
П. Перейра
60'
Замена
А. Бенали
️️️️
М. Вулич
Желтая карточка
Ф. Рибери
41'
ГОЛ! 2:0!
Д. Влахович
Пас отдал
Ф. Рибери
32'
30'
Желтая карточка
Н. Дзанеллато
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
20'
Желтая карточка
Игор
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
44
Игор
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Фиорентина
12
Якопо Рикко
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
10
Якопо Петриччионе
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
46
Antonio Ranieri
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-4-1
44
Игор
3
Бираги
2
Пеццелла
4
Касерес
31
Миленкович
7
Рибери
8
Кастровилли
7
Бонавентура
4
Амрабат
28
Влахович
4-3-2-1
21
Кордас
4
Марроне
26
Джиджи
5
Луперто
13
Реца
23
Энрике
21
Дзанеллато
10
Вулич
13
Перейра
10
Мессьяс
9
Сими
44
Игор
28
Мартинес
28
Мартинес
44
Игор
8
Кастровилли
5
Пульгар
5
Пульгар
8
Кастровилли
7
Рибери
6
Валеро
6
Валеро
7
Рибери
28
Влахович
8
Куаме
8
Куаме
28
Влахович
10
Мессьяс
20
Рохас
20
Рохас
10
Мессьяс
5
Луперто
43
Големич
43
Големич
5
Луперто
10
Вулич
50
Бенали
50
Бенали
10
Вулич
21
Дзанеллато
26
Силигарди
26
Силигарди
21
Дзанеллато
Остались в запасе
Фиорентина
Кротоне
12
Якопо Рикко
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
10
Якопо Петриччионе
ОП
46
Antonio Ranieri
ЦФ
23
Антонио Маццотта
ЛП
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
12
Якопо Рикко
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
10
Якопо Петриччионе
ОП
46
Antonio Ranieri
ЦФ
23
Антонио Маццотта
ЛП
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Фиорентина - Кротоне
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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