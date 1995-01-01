Calciomercato: «Интер» готов продать трех игроков ради покупки Видаля

«Интер» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля.

По информации Calciomercato, чтобы приобрести чилийца, миланцы готовы расстаться с тремя игроками – хавбеками Раджой Наингголаном, Жоау Мариу (к португальцу есть интерес со стороны «Монако») и Борхой Валеро.

Только после ухода этих футболистов «Интер» будет готов сделать предложение по Видалю.

Каталонцы, в первую очередь, намерены продать Ивана Ракитича и только потом будут рассматривать предложения по чилийцу.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте уже дал согласие на переход Видаля. Теперь миланцам нужно будет убедить «Барселону» на аренду полузащитника с правом выкупа, а самого Видаля – на небольшое сокращение зарплаты, которая в каталонском клубе составляет 7,5 миллионов евро в год.