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    Calciomercato: «Интер» готов продать трех игроков ради покупки Видаля

    «Интер» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля.

    По информации Calciomercato, чтобы приобрести чилийца, миланцы готовы расстаться с тремя игроками – хавбеками Раджой Наингголаном, Жоау Мариу (к португальцу есть интерес со стороны «Монако») и Борхой Валеро.

    Только после ухода этих футболистов «Интер» будет готов сделать предложение по Видалю.

    Каталонцы, в первую очередь, намерены продать Ивана Ракитича и только потом будут рассматривать предложения по чилийцу.

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте уже дал согласие на переход Видаля. Теперь миланцам нужно будет убедить «Барселону» на аренду полузащитника с правом выкупа, а самого Видаля – на небольшое сокращение зарплаты, которая в каталонском клубе составляет 7,5 миллионов евро в год.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +386

      Randy Ram 15 минут назад

      Чего ж тогда маркизио не хотят подтянуть?? Видаль, погба, маркизио и пирло - такая полузащита была при Конте в юве

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