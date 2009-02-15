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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Вильярреал
Расинг - Вильярреал: обзор матча 15 февраля 2009
Расинг
15.02.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
25'
Н. Жигич
43'
С. Касорла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Вильярреал
Замена
️️️️
А. Ибагаса
Замена
М. Тчите
️️️️
О. Серрано
Замена
П. Люксен
️️️️
Г. Колса
Желтая карточка
Д. Годин
ГОЛ! 1:1!
С. Касорла
ГОЛ! 1:0!
Н. Жигич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Петер Люксен
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Мохамед Тчите
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Вильярреал
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
9
Нихат
ЦФ
3-2-2-1
25
Тоньо
24
Гарай
5
Маркано
20
Валера
8
Колса
25
Ласен
11
Серрано
10
Мунитис
19
Жигич
4-5-1
13
Лопес
18
Вента
2
Годин
15
Фуэнтес
6
Лопес
8
Кани
9
Эгурен
7
Ибагаса
8
Касорла
8
Пирес
25
Росси
8
Колса
8
Люксен
8
Люксен
8
Колса
11
Серрано
7
Тчите
7
Тчите
11
Серрано
19
Сенна
19
Сенна
Остались в запасе
Расинг
Вильярреал
1
Фабио Колторти
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Остались в запасе
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Расинг - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эль Сардинеро
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