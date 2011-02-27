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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Вильярреал
Расинг - Вильярреал: обзор матча 27 февраля 2011
Расинг
27.02.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
3'
Ариэль
68'
Д. Дос Сантос
66'
М. Рубен
90+2'
Нилмар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Вильярреал
+2
ГОЛ! 2:2!
Нилмар
Пас отдал
М. Гаспар
Желтая карточка
М. Арана
Желтая карточка
Х. Мануэль Катала
Замена
Д. Сисма
️️️️
П. Мунитис
Желтая карточка
М. Мусаккио
Замена
Нилмар
️️️️
М. Гульон
Замена
М. Арана
️️️️
Кеннеди
ГОЛ! 2:1!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
П. Мунитис
ГОЛ! 1:1!
М. Рубен
Пас отдал
Х. Мануэль Катала
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Ариэль
Замена
С. Касорла
️️️️
Кристобаль
Желтая карточка
М. Гульон
Желтая карточка
П. Мунитис
ГОЛ! 1:0!
Ариэль
Пас отдал
П. Пинильос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
10
Педро Мунитис
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Кеннеди
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Кани
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
9
Кристобаль
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Расинг
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
30
Марио
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
4-4-2
25
Тоньо
18
Фернандес
3
Энрике
3
Торрехон
14
Пинильос
10
Мунитис
8
Гонсалес
25
Ласен
16
Кеннеди
24
Ариэль
9
Розенберг
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
37
Мусаккио
24
Марчена
21
Катала
9
Кристобаль
6
Валеро
16
Гульон
8
Кани
25
Росси
15
Рубен
10
Мунитис
5
Сисма
5
Сисма
10
Мунитис
16
Кеннеди
17
Арана
17
Арана
16
Кеннеди
24
Ариэль
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
24
Ариэль
9
Кристобаль
8
Касорла
8
Касорла
9
Кристобаль
16
Гульон
7
Нилмар
7
Нилмар
16
Гульон
Остались в запасе
Расинг
Вильярреал
30
Марио
ЦП
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
30
Марио
ЦП
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Расинг - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эль Сардинеро
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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