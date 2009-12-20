Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Расинг
Вильярреал - Расинг: обзор матча 20 декабря 2009
Вильярреал
20.12.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Расинг
50'
Х. Льоренте
72'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Расинг
Замена
Ориоль
️️️️
Н. Моррис
Желтая карточка
Н. Моррис
Замена
Нилмар
️️️️
Х. Льоренте
Замена
Д. Фустер
️️️️
Д. Росси
ГОЛ! 2:0!
Д. Росси
Желтая карточка
М. Торрехон
Замена
С. Касорла
️️️️
Р. Пирес
Замена
А. Геихо
️️️️
М. Тчите
Замена
М. Арана
️️️️
О. Серрано
ГОЛ! 1:0!
Х. Льоренте
Желтая карточка
Г. Колса
Желтая карточка
П. Мунитис
Желтая карточка
Х. Вента
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Хиско
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
19
Давид Фустер
АП
7
Нилмар
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
17
Мануэль Арана
ПВ
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
5
Маркано
2
Годин
18
Вента
8
Пирес
19
Сенна
21
Бруно
8
Кани
12
Льоренте
25
Росси
4-2-2-2
1
Колторти
13
Моррис
3
Энрике
3
Торрехон
18
Фернандес
8
Колса
25
Ласен
10
Мунитис
11
Серрано
7
Тчите
9
Хиско
8
Пирес
8
Касорла
8
Касорла
8
Пирес
25
Росси
19
Фустер
19
Фустер
25
Росси
12
Льоренте
7
Нилмар
7
Нилмар
12
Льоренте
13
Моррис
3
Ориоль
3
Ориоль
13
Моррис
11
Серрано
17
Арана
17
Арана
11
Серрано
7
Тчите
19
Геихо
19
Геихо
7
Тчите
Остались в запасе
Вильярреал
Расинг
1
Хавьер Олива
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Статистика матча Вильярреал - Расинг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Расинг
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+