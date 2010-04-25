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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Вильярреал
Расинг - Вильярреал: обзор матча 25 апреля 2010
Расинг
25.04.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
39'
С. Каналес
70'
Д. Годин
82'
Нилмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Вильярреал
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
Желтая карточка
Д. Росси
Желтая карточка
С. Каналес
ГОЛ! 1:2!
Нилмар
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
Кани
Желтая карточка
М. Торрехон
Замена
Хиско
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ! 1:1!
Д. Годин
Замена
Э. Бедиа
️️️️
М. Тчите
Замена
Д. Фустер
️️️️
Х. Льоренте
Желтая карточка
Ф. Колторти
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Ибагаса
Желтая карточка
К. Фернандес
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
Л. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
С. Каналес
Замена
Л. Гарсия
️️️️
О. Серрано
Желтая карточка
Кани
Желтая карточка
Нилмар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Бруно
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Расинг
25
Тоньо
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
0
Луис Гарсия
АП
9
Хиско
ЦФ
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
8
Санти Касорла
ЦП
19
Давид Фустер
АП
4-1-1-3-1
1
Колторти
18
Фернандес
3
Торрехон
3
Ориоль
15
Креспо
18
Диоп
8
Колса
11
Серрано
20
Каналес
17
Арана
7
Тчите
4-3-3
13
Лопес
6
Лопес
2
Годин
2
Гонсало
6
Капдевила
8
Кани
7
Ибагаса
21
Бруно
25
Росси
12
Льоренте
7
Нилмар
11
Серрано
0
Луис Гарсия
0
Луис Гарсия
11
Серрано
Луис Гарсия
9
Хиско
9
Хиско
Луис Гарсия
7
Тчите
10
Бедиа
10
Бедиа
7
Тчите
8
Кани
0
Эскудеро
0
Эскудеро
8
Кани
7
Ибагаса
8
Касорла
8
Касорла
7
Ибагаса
12
Льоренте
19
Фустер
19
Фустер
12
Льоренте
Остались в запасе
Расинг
Вильярреал
25
Тоньо
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Расинг - Вильярреал
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Эль Сардинеро
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