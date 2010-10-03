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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Расинг
Вильярреал - Расинг: обзор матча 03 октября 2010
Вильярреал
03.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 0
Завершен
Расинг
9'
Нилмар
14'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Расинг
Замена
М. Рубен
️️️️
Нилмар
Замена
Х. Матилья
️️️️
Д. Росси
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Кеннеди
Замена
Д. Монтеро
️️️️
С. Касорла
Замена
И. Боладо
️️️️
П. Диоп
Замена
Г. Колса
️️️️
А. Циолис
Желтая карточка
Д. Лопес
ГОЛ! 2:0!
Д. Росси
14'
ГОЛ! 1:0!
Нилмар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
21
Бруно
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Александрос Циолис
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
37
Мусаккио
24
Марчена
6
Лопес
6
Валеро
19
Сенна
21
Бруно
8
Касорла
7
Нилмар
25
Росси
4-1-2-2-1
25
Тоньо
14
Пинильос
3
Торрехон
24
Понсе
5
Сисма
18
Диоп
6
Циолис
25
Ласен
10
Мунитис
16
Кеннеди
24
Ариэль
8
Касорла
10
Монтеро
10
Монтеро
8
Касорла
25
Росси
8
Матилья
8
Матилья
25
Росси
7
Нилмар
15
Рубен
15
Рубен
7
Нилмар
6
Циолис
8
Колса
8
Колса
6
Циолис
16
Кеннеди
8
Гонсалес
8
Гонсалес
16
Кеннеди
18
Диоп
20
Боладо
20
Боладо
18
Диоп
Остались в запасе
Вильярреал
Расинг
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Вильярреал - Расинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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