Матч 1-го тура испанской Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Леванте» пройдет 16 августа в Барселоне на стадионе «RCDE Стэдиум». Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме – они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей, имеют длительную голевую серию и высокую результативность (2,20 гола за игру). Гости, в свою очередь, также стабильно забивают, но имеют проблемы в обороне. В очных встречах «Эспаньол» традиционно успешен – он не проигрывает в шести последних матчах против «Леванте», а три последние встречи в Ла Лиге завершились вничью. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – хозяева, которые продолжат свою успешную серию, или гости, которые попытаются прервать свою безвыигрышную серию в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Эспаньола» говорит их впечатляющая форма и атакующая мощь. Барселонский клуб не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,20 гола, что является высоким показателем. Кроме того, «Эспаньол» забивает в десяти последних матчах, а в очных встречах с «Леванте» он забивает в 12 из 14 последних игр. Хозяева также имеют преимущество в очных противостояниях – они не проигрывают «Леванте» в шести последних матчах. Однако защита «Эспаньола» вызывает вопросы – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. В товарищеских матчах команда играла нестабильно, но сохранила высокую результативность.

«Леванте» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола. В очных встречах с «Эспаньолом» гости также стабильно забивают – в шести из восьми последних матчей. Однако защита «Леванте» небезупречна – они пропускают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,00 гола. В товарищеских матчах команда показывала неплохие результаты: победы над «Кастельоном» (3-1) и «Альбасете» (2-1), хотя и уступила «Вильярреалу» (0-1). Учитывая, что три последние очные встречи в Ла Лиге завершились вничью, «Леванте» может рассчитывать на ничейный исход.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Эспаньол» имеет преимущество в форме и истории личных встреч, а также играет на своем поле. «Леванте» способен забить, но его защита уязвима. Учитывая, что хозяева редко проигрывают «Леванте» и находятся в лучшей форме, они являются фаворитами, однако ничья также вероятна с учетом истории очных встреч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Эспаньол» имеет преимущество: команда не проигрывает в шести последних матчах против «Леванте» и забивает в 12 из 14 последних встреч. Три последние встречи в Ла Лиге завершились вничью (0-0, 1-1, 1-1). Текущая форма «Эспаньола» лучше – он не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и имеет высокую результативность. «Леванте» стабильно забивает, но его защита уязвима. Учитывая историю и текущую форму, «Эспаньол» выглядит фаворитом, но ничья также возможна.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эспаньола». Хозяева имеют преимущество в очных встречах (шесть матчей без поражений), находятся в отличной форме (не проигрывают в восьми из десяти последних матчей) и играют на своем поле. Гости, несмотря на способность забивать, уступают в истории противостояний и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Эспаньол» продолжит свою беспроигрышную серию в этом противостоянии и добьется победы в стартовом туре. Ставка: победа «Эспаньола» с коэффициентом 2,08.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Леванте» состоится 16 августа 2026 года в Барселоне на стадионе «RCDE Стэдиум» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 2.