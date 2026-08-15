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«Эспаньол» – «Леванте»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027

15 августа 2026 9:31
Эспаньол - Леванте
16 авг. 2026, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.08
Победа «Эспаньола»
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Матч 1-го тура испанской Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Леванте» пройдет 16 августа в Барселоне на стадионе «RCDE Стэдиум». Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме – они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей, имеют длительную голевую серию и высокую результативность (2,20 гола за игру). Гости, в свою очередь, также стабильно забивают, но имеют проблемы в обороне. В очных встречах «Эспаньол» традиционно успешен – он не проигрывает в шести последних матчах против «Леванте», а три последние встречи в Ла Лиге завершились вничью. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – хозяева, которые продолжат свою успешную серию, или гости, которые попытаются прервать свою безвыигрышную серию в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Эспаньола» говорит их впечатляющая форма и атакующая мощь. Барселонский клуб не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,20 гола, что является высоким показателем. Кроме того, «Эспаньол» забивает в десяти последних матчах, а в очных встречах с «Леванте» он забивает в 12 из 14 последних игр. Хозяева также имеют преимущество в очных противостояниях – они не проигрывают «Леванте» в шести последних матчах. Однако защита «Эспаньола» вызывает вопросы – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. В товарищеских матчах команда играла нестабильно, но сохранила высокую результативность.

«Леванте» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола. В очных встречах с «Эспаньолом» гости также стабильно забивают – в шести из восьми последних матчей. Однако защита «Леванте» небезупречна – они пропускают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,00 гола. В товарищеских матчах команда показывала неплохие результаты: победы над «Кастельоном» (3-1) и «Альбасете» (2-1), хотя и уступила «Вильярреалу» (0-1). Учитывая, что три последние очные встречи в Ла Лиге завершились вничью, «Леванте» может рассчитывать на ничейный исход.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Эспаньол» имеет преимущество в форме и истории личных встреч, а также играет на своем поле. «Леванте» способен забить, но его защита уязвима. Учитывая, что хозяева редко проигрывают «Леванте» и находятся в лучшей форме, они являются фаворитами, однако ничья также вероятна с учетом истории очных встреч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Эспаньол» имеет преимущество: команда не проигрывает в шести последних матчах против «Леванте» и забивает в 12 из 14 последних встреч. Три последние встречи в Ла Лиге завершились вничью (0-0, 1-1, 1-1). Текущая форма «Эспаньола» лучше – он не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и имеет высокую результативность. «Леванте» стабильно забивает, но его защита уязвима. Учитывая историю и текущую форму, «Эспаньол» выглядит фаворитом, но ничья также возможна.

Личные встречи
Побед - 12 (39%)
Ничьих - 11 (35%)
Побед - 8 (26%)
44
Забитых мячей
39
1.42
В среднем за матч
1.26
4:3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4 : 3
11.12.2021
Леванте
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 2
21.04.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
3 : 0
16.08.2026
Леванте
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
0 : 0
27.04.2026
Леванте
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
1 : 1
11.01.2026
Эспаньол
Испания. Сегунда, 25 тур
Эспаньол
2 : 1
04.02.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
1 : 4
08.09.2023
Эспаньол
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1 : 1
12.03.2022
Эспаньол
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4 : 3
11.12.2021
Леванте
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1 : 3
20.06.2020
Леванте
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
0 : 1
27.10.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 2
21.04.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 0
16.09.2018
Леванте
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1 : 1
04.03.2018
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/8 финала
Леванте
0 : 2
11.01.2018
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/8 финала
Эспаньол
1 : 2
04.01.2018
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
0 : 0
13.10.2017
Леванте
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 1
15.04.2016
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
2 : 1
15.12.2015
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 1
07.12.2015
Леванте
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 1
03.12.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 2
17.04.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 1
29.11.2014
Леванте
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
0 : 0
22.03.2014
Леванте
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
3 : 0
26.10.2013
Эспаньол
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
3 : 2
02.02.2013
Леванте
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
3 : 2
02.09.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 2
26.02.2012
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
25.09.2011
Эспаньол
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1 : 0
06.03.2011
Эспаньол
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2 : 1
24.10.2010
Леванте
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
1 : 1
04.05.2008
Эспаньол
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
1 : 0
15.12.2007
Леванте
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Рохер Инохо
ЛЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
(К) ЦП
28
Хави Эрнандес
АП
24
Тирис Долан
ПВ
22
Алекс Калатрава
ЦФ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
(К) ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
27
Пако Кортес
ЛВ
6
Ориоль Рей
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
24
Виктор Гарсия
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
32
José Ángel López
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
27
Adama Timera
ЦФ
18
Marcos Fernández
ЦФ
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
33
Marc Santos
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
18
Enzo Bardeli
ЦП
34
Manel Usedo Domingo
ЦП
38
Alberto Calatrava
ЦП
26
Карим Тунде
ПВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Дмитрович
16
Ридель
14
Нуньес
4
Гонсалес
21
Инохо
23
Эль-Хилали
8
Экспозито
28
Эрнандес
24
Долан
9
Фернандес
22
Калатрава
4-1-1-2-2
13
Райан
29
Перес
4
де ла Фуэнте
2
Манди
3
Санчес
6
Рей
8
Оласагасти
8
Альварес
27
Кортес
9
Ромеро
24
Гарсия
4
Гонсалес
10
Лосано
10
Лосано
4
Гонсалес
22
Калатрава
26
Бауса
26
Бауса
22
Калатрава
28
Эрнандес
11
Милья
11
Милья
28
Эрнандес
24
Долан
17
Каррерас
17
Каррерас
24
Долан
8
Экспозито
18
18
8
Экспозито
9
Ромеро
33
33
9
Ромеро
29
Перес
22
Тольян
22
Тольян
29
Перес
8
Альварес
18
18
8
Альварес
24
Гарсия
26
Тунде
26
Тунде
24
Гарсия
27
Кортес
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
27
Кортес
Остались в запасе
Эспаньол
Леванте
1
Анхель Фортуньо
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
32
José Ángel López
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
27
Adama Timera
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
1
Пабло Куньят
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
34
Manel Usedo Domingo
ЦП
38
Alberto Calatrava
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
32
José Ángel López
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
27
Adama Timera
ЦФ
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
34
Manel Usedo Domingo
ЦП
38
Alberto Calatrava
ЦП
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Луиш Каштру
Эспаньол
Точно не сыграют
Кике
ЦФ
Хави Пуадо
ЛВ
Леванте
Точно не сыграют
Алехандро Примо
ВР
Рохер Бруге
ПВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эспаньола». Хозяева имеют преимущество в очных встречах (шесть матчей без поражений), находятся в отличной форме (не проигрывают в восьми из десяти последних матчей) и играют на своем поле. Гости, несмотря на способность забивать, уступают в истории противостояний и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Эспаньол» продолжит свою беспроигрышную серию в этом противостоянии и добьется победы в стартовом туре. Ставка: победа «Эспаньола» с коэффициентом 2,08.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Леванте» состоится 16 августа 2026 года в Барселоне на стадионе «RCDE Стэдиум» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 2.

«Эспаньол» – «Леванте»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027

2.08
Победа «Эспаньола»
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Леванте Эспаньол
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