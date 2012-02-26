Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Леванте
Эспаньол - Леванте: обзор матча 26 февраля 2012
Эспаньол
26.02.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Леванте
75'
К. Уче
25'
Вальдо
89'
Р. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Леванте
Замена
Кристиан
️️️️
Ф. Коутиньо
+3
+2
Желтая карточка
Ф. Фаринос
ГОЛ! 1:2!
Р. Суарес
Замена
Р. Суарес
️️️️
Вальдо
Замена
Ф. Фаринос
️️️️
Х. Торрес
ГОЛ! 1:1!
К. Уче
Пас отдал
Х. Верду
Замена
О. Серрано
️️️️
А. Геззаль
Замена
Р. Фонте
️️️️
А. Васкес
Желтая карточка
Х. Торрес
Желтая карточка
Х. Баркеро
Замена
К. Уче
️️️️
К. Гомес
Желтая карточка
С. Бальестерос
Желтая карточка
Г. Мунуа
Желтая карточка
В. Вайсс
ГОЛ! 0:1!
Вальдо
Пас отдал
А. Коне
13'
Желтая карточка
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Владимир Вайсс
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Эспаньол
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
16
Кристиан
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
4-3-2-1
1
Касилья
12
Вила
15
Морено
18
Форлин
5
Родригес
7
Вайсс
6
Гомес
21
Лопес
11
Коутиньо
25
Верду
9
Васкес
4-2-2-2
78
Мунуа
19
Лопес
22
Кабрал
18
Бальестерос
12
Хуанфран
25
Торрес
10
Иборра
23
Вальдо
9
Баркеро
2
Коне
5
Геззаль
11
Коутиньо
16
Кристиан
16
Кристиан
11
Коутиньо
6
Гомес
5
Уче
5
Уче
6
Гомес
9
Васкес
17
Фонте
17
Фонте
9
Васкес
25
Торрес
15
Фаринос
15
Фаринос
25
Торрес
23
Вальдо
21
Суарес
21
Суарес
23
Вальдо
5
Геззаль
11
Серрано
11
Серрано
5
Геззаль
Остались в запасе
Эспаньол
Леванте
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Эспаньол - Леванте
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+