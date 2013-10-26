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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эспаньол
Леванте - Эспаньол: обзор матча 26 октября 2013
Леванте
26.10.2013, суббота, 23:59
Испания. Примера, 10 тур
3 : 0
Завершен
Эспаньол
26'
Н. Эль-Жар (П)
27'
П. Бабакар Диавара
51'
Н. Эль-Жар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эспаньол
86'
Желтая карточка
Пицци
Замена
Л. Винтра
️️️️
П. Лопес
84'
75'
Желтая карточка
М. Лансароте Бруно
Желтая карточка
Хуанфран
73'
72'
Желтая карточка
С. Гарсия
67'
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
К. Стуани
Замена
И. Эль-Адуа
️️️️
П. Диоп
61'
58'
Желтая карточка
Э. Морено
58'
Замена
Д. Колотто
️️️️
Э. Морено
ГОЛ! 3:0!
Н. Эль-Жар
Пас отдал
П. Бабакар Диавара
51'
46'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Симау
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Р. Гарсия
46'
Желтая карточка
К. Навас
29'
ГОЛ! 2:0!
П. Бабакар Диавара
Пас отдал
Н. Эль-Жар
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Эль-Жар
26'
24'
Желтая карточка
В. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Пицци
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
26
Лукас Винтра
ЦЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Хуанфран
5
Родас
4
Наварро
19
Лопес
18
Диоп
23
Симао
17
Ксуметра
14
Гарсия
90
Диавара
25
Эль-Жар
3-1-3-1-2
1
Касилья
26
Сидней
15
Морено
29
Фуэнтес
5
Лопес
21
Лопес
4
Санчес
20
Симау
21
Пицци
9
Гарсия
7
Стуани
19
Лопес
26
Винтра
26
Винтра
19
Лопес
18
Диоп
16
Эль-Адуа
16
Эль-Адуа
18
Диоп
14
Гарсия
23
Иваншиц
23
Иваншиц
14
Гарсия
15
Морено
19
Колотто
19
Колотто
15
Морено
7
Стуани
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
7
Стуани
20
Симау
9
Кордоба
9
Кордоба
20
Симау
Остались в запасе
Леванте
Эспаньол
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Леванте - Эспаньол
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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